5家中小企業在台擴大投資 總金額近40億元

經濟部投資促進司投資臺灣事務所今 (25) 日宣布，再添 5 家企業共同擴大投資臺灣，投資金額近 40 億元，包括根留臺灣方案的今口香，以及中小企業方案的珍苑食品、和司特、鐿鋼不銹鋼、紘承工業；後續尚有 8 家企業排隊待審。

今口香從事冷凍調理食品的製造及行銷，以「中央大廚房」理念發展多元生產線，主力產品為烘焙類、義大利麵、飯類等，除了 OEM 與 ODM 之外，也有「金品」、「急食鮮」、「港籠」等多品牌行銷國內外通路。為因應訂單急速成長，今口香決定於臺中市太平區興建第三廠，將投資 20.1 億元，增聘 126 名本國員工，打造智慧化產線及冷鏈自動倉儲空間，並建置太陽能發電設施與環境偵測系統。

珍苑食品以燕窩、鮑魚等高級食材為發展核心，旗下品牌「珍苑」、「碗碟筷香」、「波堤寶寶」，跨足成人及嬰兒食品領域，擁有多樣化的常溫調理食品。由於現有產能難以支應日漸成長的市場需求，規劃投資數億元於嘉義縣朴子市興建新廠，導入自動化設備與智能控制系統，也為嘉義地區增加 50 名就業機會。

和司特由多位臨床經驗逾 20 年的醫藥食品相關專業人員所創立，主要從事保健食品設計開發、小樣測試、代工量產及提供法規諮詢等。由於廠區空間已不敷使用，擬將臺中市西屯區廠房重新規劃利用，設置智慧化 GMP 產線、TAF 認證實驗室與智慧化倉儲系統。此案預計投資金額逾 8 億元，可創造 125 名本國就業機會。

鐿鋼不銹鋼有限公司成立近 45 年，專營不銹鋼材進出口、代客剪裁分捲及開發諮詢服務，為日本 JFE 鋼鐵大廠的經銷商之一，其中 420J2 不銹鋼材為公司主力商品，獲得國內多家知名刀具、五金工具廠商青睞。為了持續擴大產能，初步計劃招募 3 名本國員工，投資逾 1 億元在臺中市潭子區興建新廠，升級設備與導入智慧管理系統，並成立研發實驗室。

紘承工業為精密板金加工業者，不僅板金加工製程設備完善、研發量能充沛，此次計畫投資 2.5 億元，規劃增聘 15 名本國員工，其中除了在建廠、擴充產能與建置垂直整合產線上的投資之外，更響應政府「智慧製造」與「2050 淨零排放」等政策，導入各項智慧化聯網設備與智慧製造軟體。

投資臺灣事務所表示，截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引 1447 家企業約 2.18 兆元投資，預估創造近 15 萬個就業機會，其中「根留臺灣企業加速投資行動方案」有 182 家企業投資約 5075 億元，創造 2.7 萬個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」吸引 963 家企業投資約 4494 億元，帶來逾 3 萬個就業機會。