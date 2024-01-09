2024經濟展望 王美花：AI等產業有很多需求可以期待

針對 2024 年經濟展望，經濟部長王美花今 (9) 日表示，雖然外界仍有戰爭等不確定性，但是 AI 來臨，晶片、伺服器等都有很多需求，還是可以期待，加上電動車、奧運題材對國內紡織、製鞋業也有幫助。

王美花說，業界告訴我們，因為 AI 來臨，相關 AI 利用包括晶片、伺服器等都有很多需求，這部分應該是可以期待；另外，台灣在電動車零組件持續佔有國際重要角色，所以發展還不錯、今年還有奧運題材對紡織、製鞋業也會有幫助。

主計總處日前公布 2023 全年消費者物價指數 (CPI) 上漲 2.5%，寫下近 15 年次高紀錄，連續兩年通膨率都高於 2%，對此，王美花回應，行政院設有跨部會小組，將會檢視物價合理性以及進行跨部會討論。

第三方支付業者綠界科技在進行客戶年度盡責調查時，發現旗下客戶開店平台 SHOPLINE(商線科技) 已於 2022 年成為實質陸資，因此宣布終止任何合作。王美花對此指出，此案涉及中資，投審司會以最快速度調查，發函詢問。

針對外媒報導，台積電日本熊本廠將於 2 月 24 日開幕，外界詢問王美花是否會參加開幕典禮。王美花則說，經濟部目前沒有收到訊息，無法評論；不過日商來台投資，一且都在進行中，時機成熟會對外說明。