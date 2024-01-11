南韓維持利率不變 央行總裁：至少未來6個月很難降息

南韓央行周四 (11 日) 維持基準利率不變，並從聲明中刪除了一些鷹派措辭，但央行總裁李昌鏞表示，依其「個人觀點」，未來 6 個月降息的可能性很小。

南韓央行將 7 天回購利率維持在 3.5% 不變，符合幾乎所有經濟學家預期，代表著自前一次升息後，已經連八次維持利率不變。委員會在聲明中採取了更中性的立場，刪除了在監控通膨趨勢的過程中，會考慮進一步升息必要性的說法。

央行在聲明中表示，「在金融和外匯市場，由於國內外貨幣政策立場轉向的預期，南韓長期國債殖利率下降」，並補充說，與房地產項目相關的風險融資力度有所加大。

在政策發布後的記者會上，當被問及貨幣寬鬆的時機時，李昌鏞表示，他個人的觀點是，至少未來 6 個月降息的可能性很小。「任何過早的降息都可能重新引發通膨預期，從而引發對房地產市場繁榮的預期，從而對經濟產生不利影響，而不是支持經濟增長。」

分析師共識認為，南韓央行將在今年第三季開始降息，但隨著物價壓力減弱，有些人押注於更早開始放鬆政策。

Capital Economists 經濟學家 Ankita Amajuri 在給客戶的報告中表示：「我們預計很快就會降息的一個關鍵原因，是價格壓力正在緩解…… 此外，疲軟的經濟將有助於給基本價格帶來下行壓力。」報告預計，油價下跌也將有助於減緩通膨。

南韓政策制定者正試圖實現經濟軟著陸，並對倉促降息保持警惕，因為這可能會進一步加劇創紀錄的高家庭債務，並威脅金融穩定。

南韓 12 月消費者通膨率連續第二個月回落至 3.2%，讓政策制定者鬆了一口氣，他們擔心持續的價格風險。 南韓央行預計通膨率將在今年底或明年初恢復到銀行 2% 的目標。