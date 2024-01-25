蒙古國總理：正試圖安排與中俄兩國舉行峰會

蒙古國總理奧雲額爾登表示，正試圖安排與中國和俄羅斯舉行峰會，以加強合作，他並說蒙中關係處於最高峰，雙方正發展全面戰略夥伴關係。

據香港《南華早報》周三（24 日）報導，在世界經濟論壇 2024 年年會期間，奧雲額爾登表示：「外交部正在與不同外交渠道合作，以安排與俄羅斯和中國的峰會」。

上次三國元首舉行峰會，是 2022 年 9 月在撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國元首理事會期間。

蒙古國正計劃新建七個陸港，以擴大與中俄兩國的經貿往來。奧雲額爾登表示，蒙古國正在進行一項可行性研究，以進一步深化蒙中「一帶一路」合作。他表示，中國提出的中蒙俄經濟走廊是共建「一帶一路」的一部分。

內蒙古社會科學院一帶一路研究所副研究員李超說，此前在上合等多邊機制框架裡，中俄蒙本身有三邊峰會，但如果中俄蒙脫離多邊機制框架，三邊峰會的形式可能會更加靈活。

比如，在上合組織中，蒙古國是觀察員國，並非正式成員國，從會談層面來看，上合組織可能不容易凸顯蒙古國的重要性或地緣政治意義。蒙古國另起爐灶，三邊能夠對等，可以更加凸顯蒙古國本身的地緣政治重要性。

從經濟層面看，蒙古國位於第一和第二亞歐大陸橋之間，也希望加強自身交通基礎建設與鄰國的對接力度，聯通中俄之間的經濟、交通及能源通道，使「陸鎖國」變為「陸聯國」，凸顯重要性，從而實現國家利益。

「西伯利亞力量 2 號」天然氣管道是奧雲額爾登關注的重點之一。李超認為，未來能源和交通將是三國合作中具有潛力的領域。「西伯利亞力量 2 號」天然氣管道對深化中俄蒙能源合作很重要，如果建成，將成為三國合作的重要象徵。