美股重點新聞摘要2024年01月25日

今日操盤前瞻

美股財報 (1/24 盤後)：特斯拉 (TSLA)、IBM(IBM)、科林研發 (LRCX)、希捷科技 (STX)

南韓、德國、美國 Q4 GDP

歐洲央行利率決議

美國 12 月耐久財訂單、新屋銷售、上周失業金數據

特斯拉財報遜色 毛利率降至 17.6% 盤後股價重挫

美國電動車巨頭特斯拉週三 (24 日) 公布的最新財報遜於預期，由於其降價促銷壓縮利潤，2023 年第四季毛利率降至 17.6%，自 2019 年來最低，同時，該公司警告 2024 年電動車成長速度可能會明顯低於去年，受此利空打擊，特斯拉盤後股價一度跌超 5%。閱讀全文...

IBM Q4 業績超越華爾街預期 激勵盤後漲逾 8%

IBM (IBM-US) 周三 (19 日) 盤後公布第四季財報，超出華爾街預期，激勵盤後漲逾 8%。閱讀全文...

微軟盤中市值達到 3 兆美元 成第二家「3 兆俱樂部」成員

微軟 (MSFT-US) 周三 (24 日) 盤中股價上漲 1.33%，每股暫報 404.20 美元，成為第二家市值達到 3 兆美元的公司，與此同時蘋果 (AAPL-US) 股價則上漲 0.29%，每股暫報 195.75 美元，市值為 3.03 兆。閱讀全文...

美 1 月綜合 PMI 超預期升至 52.3 寫去年 6 月以來新高

美國今年 1 月商業活動回升，同時通膨似乎有所緩解，企業產品物價指數降至逾 3 年半以來的新低，顯示美國經濟在 2024 年伊始表現強勁。閱讀全文...