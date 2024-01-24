馬雲和蔡崇信取代軟銀成阿里巴巴最大股東 向市場證明基本面被低估了

美國證監會 (SEC) 周二 (23 日) 的文件顯示，蔡崇信在 2023 年第 4 季透過其家族投資公司藍池資本購入約 1.51 億美元的阿里巴巴 (BABA-US) 美股。另根據多家媒體報導，馬雲同季買入價值 5000 萬美元的阿里巴巴港股 (9988-HK)。

至此馬雲與蔡崇信合計持股已超過軟銀的持股比例，取代軟銀成為阿里巴巴最大股東。

兩位創辦人的舉動直接拉高了阿里巴巴的股價。阿里巴巴美股周二收漲 7.85% 至 74.02 美元；周三 (24 日) 阿里巴巴港股上漲 7.32% 收 72.6 港元。

兩個月前，阿里巴巴曾因馬雲套現等一系列負面消息大跌。《巴隆周刊》報導，因馬雲家族信託計畫減持阿里巴巴創辦人股份，阿里巴巴美股和港股在 2023 年 11 月 16 日雙雙跌幅近 10%。

2023 年的阿里巴巴美股和港股分別下跌 10.8% 和 11.1%；進入 202 4 年後，股價也沒有出現調整結束的訊號。馬雲和蔡崇信的加碼被市場解讀為對看多阿里巴巴。那麼現在是買進阿里巴巴的好時機嗎？

從基本面來看，在截至 2023 年 9 月 30 日止的半年報中，阿里巴巴營收年增 11% 達人民幣 4589.46 億元；淨利為人民幣 596.96 億元，扭轉了 2022 年同期 21.69 億元的虧損。

種種跡象顯示，從 2023 年起，阿里巴巴的業績開始穩定回升。一位中國電商業投資人指出，基本面是投資人「決定是否長期持有阿里巴巴的關鍵因素」，營收和獲利重回成長代表「阿里巴巴仍然是一家體質健康的中國網路巨頭」。

但這家巨頭正在面對諸多競爭對手的挑戰。2023 年阿里巴巴的市值被拼多多 (PDD-US) 超越，後者依靠 Temu 在海外市場獲得客觀成長，並且在宏觀經濟環境的持續波動中不斷蠶食阿里巴巴的市占率。

因此阿里巴巴在 2023 年進行一系列調整：3 月宣布業務分拆，從集團公司轉型為控股公司；9 月吳泳銘出任阿里巴巴 CEO 及董事；11 月，阿里巴巴宣布不再推動雲端智慧集團的完全分拆；12 月，董事會任命吳永銘兼任淘天集團 CEO。

管理層的變動對阿里巴巴策略執行和績效的影響需要時間解讀。但毋庸置疑的是，阿里巴巴欲向市場證明其長期投資價值。

阿里巴巴在 2024 年新年第二天主動發布的公告顯示，2023 年全年該公司以 95 億美元的總價回購總計 8.979 億股普通股，相當於 1.122 億股美國存託股 (ADR)。這顯示出阿里巴巴對其業務基本面和公司價值的信心，以及向投資者釋放價值的決心。

專業投資人指出，馬雲和蔡崇信的加碼股票其實也是相同的道理；兩位創辦人的動作足以向市場表明，當前阿里巴巴的被市場低估了。

不過雖然阿里巴巴仍然是一家擁有長期價值的公司，投資人仍需關注公司戰略不及預期、消費復甦動能趨緩、市場投資信心不足等風險因素對阿里巴巴股價的短期擾動 。