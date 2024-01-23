一股未賣！馬雲、蔡崇信大幅增持阿里巴巴股票

根據多家媒體周二 (23 日) 報導，一份證券備案文件證實，蔡崇信在去年第四季透過其 Blue Pool Management 家族投資工具購買了價值約 1.51 億美元的阿里巴巴在美國上市的股票。消息傳出後，阿里巴巴美股盤前一度漲逾 7%。

據紐約時報報 (NYT) 報導，馬雲在去年第四季度購買了價值 5,000 萬美元的阿里巴巴 (9988-HK) 香港上市股票。該報道還稱，近幾個月來，馬雲一直在買進阿里巴巴的股票，蔡崇信也是如此。

分析人士指出，創辦人大幅增持，體現對阿里巴巴未來發展、對管理團隊及策略方向充滿信心。美股盤前消息傳出後，阿里巴巴美股盤前拉升，一度漲逾 7%。截稿前，阿里巴巴 (BABA-US) 早盤上漲 7.14%，每股暫報 73.53 美元。

值得注意的是，此舉也有力回應了前段時間馬雲拋售阿里巴巴的傳言，目前看他不僅「一股未賣」，還在不斷增持。

2023 年，阿里巴巴以 95 億美元的總價回購了總計 8.979 億股普通股 (相當於 1.122 億股美國存託股)，是回購力道最大的中國網路公司。

去年 11 月 16 日，美國證券交易委員會 (SEC) 官網披露的 144 文件顯示，馬雲家族信託 JC Properties Limited 和 JSP Investment Limited 擬於 11 月 21 日出售阿里巴巴創始人股份，分別減持 500 萬股美國存托股份 (ADS)，此次減持股票共涉及股票市值 8.707 億美元。

阿里巴巴集團合夥人、首席人才官蔣芳此前透過阿里巴巴內網發文回應有關「馬雲家族信託減持阿里」一事，稱「馬雲一股都沒有出售」，但股票一路跌至近一年的新低 68 美元左右。