〈美股盤後〉微軟市值一度破3兆美元 ASML帶旺費半 標普再締新猷

財報季如火如荼地進行中，美股主指週三 (24 日) 多收高，道瓊收盤下滑近 100 點，連日走低，費半指數大漲逾 1.5%，那指收紅 0.36%，連續第五個交易日上漲，標普 500 指數再締新猷。

ASML 上季訂單季增逾 2.5 倍，釋出半導體樂觀訊號，Netflix 第四財季訂戶數創新高，其股價飆超 10%。微軟盤中市值首破 3 兆美元，成史上第 2 家「3 兆俱樂部」企業。

610 億美元的 5 年期公債拍賣需求慘淡，10 年期美債殖利率攀升 4 個基點至 4.18%。2 年期美債殖利率上升 1 個基點至 4.37%。

雖然財報搶走市場焦點，但關於聯準會何時降息的爭論仍在繼續。前聯準會官員布拉德表示，聯準會可能會在通膨率達到 2% 的目標之前開始降息，最快時間點是 3 月。

全球央行啟動密集議息，「鴿聲」不絕於耳，加拿大央行週三宣布維持利率不變 (5%)，符合市場預期，這是該國央行連續第四次按兵不動，此前日本央行開年第一次利率決定維持隔夜利率在負 0.1% 不變，並調高通膨預期。

隨著數據推動市場預期，美國製造業和服務業活動的最新數據強勁，經濟產出增速加快至七個月以來的最高水平，市場等待週四公布美國第四季國內省產毛額 (GDP) 初值和週五公布的聯準會最青睞的通膨指標，即個人消費支出 (PCE) 報告，以尋找聯準會降息更多線索。

美國總統大選將於今年底舉行，前總統川普贏得新罕布夏州黨內初選幾乎篤定擊敗對手海利 (Nikki Haley)，同時，美國現任總統拜登競選團隊表示，很明顯，川普將成為共和黨提名人，拜登已準備好與川普再度對決。

美股週三 (24 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 99.06 點，或 0.26%，收 37,806.39 點。

那斯達克指數上漲 55.97 點，或 0.36%，收 15,481.92 點。

標普 500 指數上漲 3.95 點，或 0.08%，收 4,868.55 點。

費城半導體指數上漲 68.07 點，或 1.54%，收 4,483.33 點。

NYSE FANG + 指數上漲 164.07 點，或 1.80%，收 9,261.33 點。

標普 11 大板塊中，僅四大板塊收紅，能源股漲幅最大。材料與公用事業板塊領跌 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王僅蘋果滑落。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.35%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.13%；Meta (META-US) 上漲 1.43%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.92%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.54%。

道瓊成分股漲跌不一。3M (MMM-US) 下跌 2.98%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 2.25%；可口可樂 (KO-US) 下跌 1.57%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.99%；波音 (BA-US) 上漲 1.24%。

費半成分股普遍收高。AMD (AMD-US) 上漲 5.86%；美光 (MU-US) 漲 0.63%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.25%；高通 (QCOM-US) 漲 0.57%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.49%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 4.24%；德儀 (TXN-US) 下跌 2.45%。

台股 ADR 集體走升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.09%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.53%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.05%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 收黑 0.63% 至每股 207.83 美元，盤後股價一度崩超 5%。特斯拉盤後公布最新財報遜色，鑒於電動汽車市場競爭日益激烈，特斯拉降價促銷侵蝕獲利，2023 年第四季毛利率降至 17.6%，自 2019 年來最低。

美國串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 週三開盤跳空噴漲，收漲 10.70% 至每股 544.87 美元。Netflix 公布上季新增訂閱戶數大增 1310 萬戶，遠優於市場預期，且再創歷年同期新高，顯示公司在推出廣告方案和打擊密碼共享方面所取得的成效。

堪稱半導體風向球的類比晶片大廠德州儀器 (TXN-US) 收黑 2.45% 至每股 170.07 美元。德州儀器週二財測欠佳，該公司預測本季營收低於華爾街預期，理由是汽車和工業領域疲軟。

蘋果 (AAPL-US) 走低 0.35% 至每股 194.50 美元。根據《華爾街日報》週三報導，蘋果計劃在開始允許在其 App Store 之外下載第三方軟體時增加新的費用和限制。

微軟揚升 0.92% 至每股 402.56 美元，創歷史新高，市值逼近 3 兆美元。摩根士丹利分析師 Keith Weiss 週二在一份研究報告中表示，隨著時間的推移，微軟在生成式人工智慧領域的強勢地位應該會提高其在整體 IT 支出中的部位。他表示，正是因為這個原因，他將微軟 2025 年 6 月財年的營收和獲利預測上調至比華爾街普遍預期高出 3%。

微影曝光設備大廠 ASML (ASML-US) 狂飆 8.85% 至每股 847.31 美元。ASML 去年第四季營收為 72.37 億歐元、季增 8.45%；毛利率 51.4%，季減 0.5 個百分點，而整體營收高達 275.59 億歐元 (約台幣 9392 億)、年增 30.16%，優於預期，分析師認為這是半導體產業好兆頭。儘管今年可能會是坎坷的一年，但 ASML 預計 2025 年將實現「顯著成長」。

經濟數據

美國 1 月 Markit 製造業 PMI 初值 50.3，預期 47.9，前值 48.2

美國 1 月 Markit 服務業 PMI 初值 52.9，預期 51.0，前值 51.4

美國 1 月 Markit 綜合 PMI 初值 52.3，預期 51.5，前值 51.4

華爾街分析

截至目前，FactSet 數據顯示，超過 15% 的標普成分股企業公布最新業績報告，其中有超過七成優於華爾街的預期。

標普全球市場情報首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「從 PMI 數據來看，美國經濟今年的開局令人鼓舞，企業成長速度明顯加快，同時通膨壓力急劇降溫。」

Capital Economics 北美經濟學家 Paul Ashworth 提到：「坦白說，一切都取決於現在公布的數據，未來幾週將有許多潛在的重大數據發布，這些數據可能會改變三月降息的可能性。我們仍然認為聯準會將在即將舉行的會議上降息 1 碼。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主