FAA局長：在品質控制系統完善前 將長期在波音工廠派駐檢查員

美國聯邦航空管理局 (FAA) 局長惠特克 (Mike Whitaker) 表示，FAA 將在波音 737 Max 工廠派駐「定點人員」，並一直留在那裡，直到確信該製造商的品質控制系統正在發揮作用。

1 月初，阿拉斯加航空 (ALK-US) 一架幾乎全新的波音 737 Max 9 客機在高度 16000 英尺的高空門栓發生爆炸，導致乘客受到強大力量的衝擊，逃生門附近座椅被吸出。FAA 事後表示將對波音 Max 生產線進行審核。

飛機上沒有人受重傷，也還好沒有人坐在爆炸的大洞旁。事故發生一天後，FAA 下令停飛波音最暢銷的 737 Max 機型，隨後表示將加強對該公司生產線的監管。

惠特克周二 (23 日) 在 FAA 總部接受採訪時表示：「我們在工廠有很多檢查員，對飛機進行目視檢查。」「我們正在從更多書面審閱方法轉向直接檢查方法。」

他表示，這類審查的規模是一種挑戰，因為進行如此多次檢查需要人力。他說，FAA 已派遣「數十名」檢查員，「在確信品質保證系統正常運作之前，我們將繼續派遣駐廠檢查員。」

FAA 正與波音公司 (BA-US) 和航空公司合作制訂檢查指南，為 737 Max 9 恢復營運鋪平道路。惠特克剛就任 FAA 局長三個月；他拒絕就預計這些飛機何時恢復服務發表評論。

即使初估每架飛機的安全檢查需要 4 到 8 個小時，但惠特克表示，「時間比這更長」，「我們需要進行大量測量。一旦打開飛機蒙皮，就要了解螺栓張力和間隙以及類似性質的東西。因此，需要比平常更多的數據，因為我們真的想了解這個問題。」

聯航 (UAL-US) 機隊擁有 79 架波音 737 Max 9 飛​​機，數量超過任何其他航空公司。該公司周一 (22 日) 表示，預計這些飛機將在 1 月底之前保持停飛狀態，並預計本季調整後每股虧損將高達 85 美分。