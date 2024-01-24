〈焦點股〉昱展新藥掛牌上櫃蜜月行情甜 勁揚逾4成

昱展新藥 (6785-TW) 今 (24) 日以每股 150 元掛牌上櫃，挾著戒毒癮新藥以 8.62 億美元授權，營運大轉骨，加上臨床試驗持續推進，激勵今日股價跳空開高，最高至 218 元，勁揚逾 4 成，儘管漲幅收斂，但仍站穩 200 元之上。

昱展開發的長效型鴉片成癮注射劑 ALA-1000 授權給國際戒毒癮藥龍頭藥廠 Indivior，合約總授權金 8.62 億美元，其中，1500 萬美元簽約金已在去年 12 月認列。法人估，昱展在授權金挹注下，若以未增資股本 5.7 億元估算，去年每股純益上看 8 元。

新藥研發進度方面，ALA-1000 共有三種劑量，分別為 1 個月、3 個月與 3-5 個月，昱展正在與授權夥伴討論三期臨床的劑量組合以及試驗設計，預計今年第一季完成後向美國 FDA 提出申請，第二、三季展開臨床。

此外，昱展也同步擴大 ALA-1000 適應症，包含應用在癌症止痛與動物用藥，其中癌症止痛規劃在中國與台灣展開臨床，同時也期望明年可以展開中國的授權。

動物用藥則是 ALA-1000 對於控制犬隻骨關節炎疼痛的效果進行評估，目前與中興大學合作進行田間試驗，後續會進一步與台大、中興展開主要臨床試驗，預計收 30 例犬隻，最快 2025 年取得藥證。