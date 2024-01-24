專家教戰年薪放大術 善用複利威力五年滾出第一桶金

農曆春節將至，各行各業陸續公布年終獎金，但根據人力銀行調查顯示，2023 年企業發放年終獎金意願、與上班族可領的平均值雙雙下滑。理財專家建議，上班族可以挑選強勢 ETF，透過定期定額為自己加薪，以去 (2023) 年年漲幅居冠的原型 ETF 統一 FANG+(00757-TW) 為例，每月存 1 萬元，不到 5 年就可以滾出第一桶金，5 年累積總資產達 117 萬元，相當於每年為自己增加 11.4 萬元年薪。

根據晨星試算結果顯示，若每月存 1 萬元 00757，5 年累積投入本金 60 萬元，靠定期定額複利效果加持，5 年下來總資產可達 117 萬元，淨獲利 57 萬元，5 年定期定額報酬率達 94.27%。

若是資產較有餘裕的投資人，以 100 萬元單筆進場投資 00757，5 年後，累積報酬率 271.96%，總資產可放大到 372 萬元，淨賺 272 萬元，財富提升效果相當可觀。

00757 掌握全球科技巨擘的向上趨勢，獲利展望與產業趨勢看俏，未配息是因其股息都已自動滾入淨值內再投資，多頭時有機會享有淨值增長帶來的資本利得，長期累積可望獲取超額報酬。且 00757 也沒有複雜的稅負問題，賺到的資本利得不用繳二代健保費，也免課綜所稅，民眾不妨長期持有為自己加薪。