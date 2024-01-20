含積量高ETF搶啖半導體紅利 這2檔中長期績效最佳

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 法說會釋出樂觀展望，19 日股價驚奇飆漲逾 6%，一舉站回 600 元大關， 國內五大含「積」量高的半導體 ETF 同受買盤青睞，普遍上漲逾 2%，若以中長期績效來看，00891 及 00904 穩居冠亞軍，都有雙位數成長，法人建議，投資人若想參與半導體景氣復甦行情，可把握今、明兩年半導體產業新一輪成長周期，掌握未來 30 年由 AI 驅動的新紅利。

觀察國內五大半導體 ETF 19 日收盤表現，兆豐台灣晶圓製造 (00913-TW) 漲幅 2.87%，中信關鍵半導體的 (00891-TW) 漲幅 2.67%，富邦台灣半導體 (00892-TW) 漲幅 2.21%，群益半導體收益 (00927-TW) 漲幅 2.15%，不過，新光台灣半導體 30 (00904-TW) 因 19 日進行除息交易，終場收跌 1.58%。

以持有台積電比重來看，CMoney 統計，截至 2024 年 1 月 18 日，00904 權重 30.26% 最大，00913 約 24.83%、00892 24.67%，00891 19.09%，00927 15.21%。

若以近三月報酬率來比較，00891 及 00904 均超過 1 成，為五檔中的冠亞軍，近一年報酬率分別為 41.65%、35.05%，表現不俗，都讓投資人相當驚艷，而 00892、00913、00927 過去一年也取得不錯的成果。

中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，2024 年終端電子產品庫存調整先後完成，在需求逐漸復甦下，產業將迎來新的成長周期，預期台灣半導體產業受惠程度高，可望帶動相關供應鏈新一波多頭走勢，建議投資人可善用半導體 ETF 來參與，共享產業成長利基。

張圭慧接著提到，降息循環將至，有望刺激經濟回溫，且台灣 2023 年 12 月庫存循環指數自 2022 年 8 月以來首次由負轉正，顯示庫存調整先後完成，正式進入銷貨熱絡期，預估 2024 年四大工業產值將恢復正成長，且據工研院預估，2024 年台灣 IC 製造產值年成長 14.3%，有望突破 3 兆新高，預期 2024 年半導體產業將重啟成長態勢。

據證交所統計，今年元月不少台股科技型 ETF 適逢首季配息，紛紛調高配息金額吸引市場買氣，其中，元月配息的新光臺灣半導體 30 (市值型) 和群益半導體收益 (收益型) 兩檔半導體 ETF，每股實際配息金額各為 0.35、0.36 元，預估年化配息率都有接近 9% 的亮麗表現，在台股 ETF 市場上形成一股吸金魅力，規模也大幅成長。

新光臺灣半導體 30 ETF 經理人王韻茹表示，選後台股塵埃落定，2024 年台灣經濟繼續向上，半導體景氣有望撥雲見日，在大者恒大的半導體產業中，大型 IC 製造、IC 封測績優股掌握先進製程封裝，具技術領先優勢；另外，大型 IC 設計、IP 矽智財等千金股，又獨享全球 ASIC (客製化晶片) 領域商機，預估 2024 年半導體大型績優股後勁強。