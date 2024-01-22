投等債ETF人氣旺 00937B追募額度到位今起開放申購

投資人對於資產品質與收益優勢兼具之長天期投資等級債 ETF 需求若渴，2023 年 12 月掛牌的群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 不僅掛牌首日額度即售罄，第一次追加募集額度也在短短八天配售期間內完售，顯見投資熱度不墜，因此，群益投信再度提出追募額度申請，也獲金管會核准，本次追加募集額度最高為新台幣 195 億元，可望再掀起一波搶買熱潮。

隨著通膨向下趨勢明顯、聯準會利率連三凍，根據最新的利率點陣圖，今年可望有三次降息的機會，債市受到激勵走揚，連帶債券 ETF 買氣也大噴發。

00937B 自推出以來持續受市場關注與青睞，不僅創下台灣債券 ETF 有史以來最佳募集紀錄，在後續規模與受益人數成長上，更是氣勢如虹，截至 1 月 19 日止，00937B 的規模自掛牌當天的近 154 億元，成長 165% 至近新台幣 409 億元，受益人數更在短期內突破 10 萬人，來到 14 萬 3417 人，成為最受投資人青睞的投資等級債 ETF，目前溢價水準也回歸合理區間，可望吸引更多投資人進場。

群益 ESG 投等債 20+ ETF 經理人曾盈甄表示，債市投資行情再起，其中以長天期 ESG BBB 投資級公司債 ETF 最值留意，主因其具有三優特色，第一項為優質資產，因其具有投資級信評，故債信品質無須擔憂，且重視 ESG 經營的企業，在全球 ESG 共同發展趨勢下，長期營運表現上也可望相對穩健。

其次為優化收益，因 BBB 級債在投資級債中的收益水準又更高，納入投資組合有助進一步優化整體收益表現；第三則為優先受惠，長天期債對於利率變動的敏感度較高，在暫停升息與後續迎來利率拐點時，資本利得空間更為可期。

群益投信也提醒，因市場參與熱烈，有買進計畫的投資人，請密切注意次級市場買盤過於踴躍而出現溢價過大的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，而目前持有的投資人，則須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。