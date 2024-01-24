美股重點新聞摘要2024年01月24日

今日操盤前瞻

美股財報 (1/23 盤後)：Netflix(NFLX)、德州儀器 (TXN)

澳、日、法、德、英、歐元區、美國 1 月 PMI

美股財報 (1/24 盤前)：艾司摩爾 (ASML)

在美中概股飆漲 金龍指數大漲近 5%

在美中概股周二（23 日）飆漲，那斯達克中國金龍指數收盤大漲 4.84%，報 5,679.02 點，利多是利多是知情人士透露，中國決策官員考慮砸約人民幣 2 兆元（2,780 億美元）救市，且國務院時隔半年再度宣示要穩市場、穩信心。閱讀全文...

半導體業風向球德儀財測不佳 盤後股價摔超 4%

堪稱半導體風向球的類比晶片大廠德州儀器 (TXN-US) 週二 (23 日) 預測本季營收低於華爾街預期，理由是汽車和工業領域疲軟，德儀股價在盤後交易中下跌超過 4%。閱讀全文...

Netflix Q4 訂戶大增逾 1300 萬 創同期新高 盤後勁揚 8%

Netflix(NFLX-US) 周二 (23 日) 公布上季新增訂閱戶數大增 1310 萬戶，遠優於市場預期，且再創歷年同期新高，顯示公司在推出廣告方案和打擊密碼共享方面所取得的成效，消息帶動盤後股價跳漲 8%。閱讀全文...

彭博：蘋果自駕車降級至 Level 2+ 發售日延至 2028 年

彭博引述知情人士報導，在體認到當前自駕技術可能無法達到 Level 4 等級後，蘋果 (AAPL-US) 正轉向開發自駕層級較低的電動車，且預估發售日期將進一步延後至 2028 年。閱讀全文...

AI 熱潮贏家美超微股價一年漲近 500% 創始人晉升億萬富翁

人工智慧 (AI) 伺服器及儲存技術大廠美超微 (Super Micro Computer) 上周五上修第二季 (去年 10 至 12 月) 營收預測至少逾 20%，較分析師預期高近 18%，當天股價飆漲 36%，創辦人梁見後個人身家一日增 8.5 億美元。閱讀全文...