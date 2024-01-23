波音一再出包 聯航CEO：開始評估是否需要737 Max 10機隊

聯合航空 (UAL-US) 執行長周二 (23 日) 表示，在經歷一系列延誤以及最近停飛小型客機之後，聯合航空正在評估沒有波音 737 Max 10 的機隊計劃。

Max 10 是該機型最大型號，尚未獲得美國聯邦航空管理局 (FAA) 認證。

聯航執行長柯比 (Scott Kirby) 表示，這架飛機延誤交機 5 年左右已經是「最好的情況」，並對波音公司最近的製造問題表示失望。本月 5 日阿拉斯加航空 (ALK-US) 一架 737 Max 9 航班上的門栓爆裂，促使 FAA 將這款機型停飛。

聯航機隊擁有 79 架 737 Max 9 飛​​機，比其他航空公司都多。該航空公司周一 (22 日) 報告第 4 季業績時表示，持續的停飛將導致第 1 季虧損。

柯比表示，「我認為 Max 9 的停飛可能是壓垮我們的最後一根稻草。」「我們至少會制訂一個沒有 Max 10 的方案。」

2018 年 8 月時任聯航總裁的柯比說明了該公司訂購約 100 架 Max 10 飛機的計劃，當時該航空公司預計在 2020 年啟用這些飛機，有助於替換一些舊式飛機。

達美航空 (DAL-US) 執行長巴斯蒂安 (Ed Bastian) 上周表示，他有信心繼續推進該航空公司的波音 Max 10 飛機訂單。

波音公司 (BA-US) 沒有立即發表評論。該公司定 31 日公布上季業績。