美股隔很長時間才再創新高 歷史證明這是件好事

標普 500 指數周一 (22 日) 收創歷史新高，這是繼上周五 (19 日) 打破兩年未創歷史新高後，連續第二次創收盤紀錄。

股市歷史證明，這種紀錄的突破預示著標普 500 指數未來一年將優於平均水平。

Truist 聯合投資長勒納 (Keith Lerner) 在給客戶的報告中指出，在之前 14 次案例中，有 13 次該指數在歷史高點之間相隔至少一年，而標普 500 指數在 12 個月後走高。接下來 12 個月的平均收益是 14%，比標普 500 指數平均年報酬率高出約 3 個百分點。

此外，在這 14 次案例中，有 9 次標普 500 指數在次年上漲至少 10%。因此從歷史角度來看，2023 年股市上漲期間華爾街策略師普遍看漲的情緒似乎是站得住腳的。

唯一一次股市在一年後下跌的例子是 2007 年。這是在科技泡沫破裂 7 年後發生的，緊隨 2008 年金融危機，導致標普 500 指數從高峰跌落近 60 % 至谷底。

對勒納來說，這種異常情況凸顯出聯準會「堅持經濟軟著陸」並在不陷入衰退的情況下降低通膨和利率的必要性。他補充道，市場正在消化這一點。

他還指出，「就像任何歷史研究一樣，這不必然是絕對的。然而它確實顯示，在很長一段時間後創下新高，往往是一個積極的訊號。」

雖然每個人都知道過去表現並不能保證未來回報，但歷史有其既定模式。

股票在很長一段時間內沒有創出新高，原因基本上可以歸結為經濟衰退或類似的情況。

日復一日，市場感覺像是在隨機行走。 隨著時間的推移，股票及其所代表的企業股票會追蹤經濟的整體表現。

從某一方面來看，標普 500 指數在過去兩年中表現平平。但從另一個角度來看，2022 年殘酷的熊市展示出投資人對通膨及其對經濟成長影響的恐懼程度；而去年的反彈則揭示了投資人花了多長時間才克服這種恐懼。