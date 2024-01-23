〈諾貝兒轉上櫃〉今年直營門市將突破百家 目標2028年總門市翻倍

連鎖藥局通路商諾貝兒 (6844-TW)(丁丁藥局) 預計農曆春節後掛牌上櫃，今 (23) 日舉辦上櫃前業績發表會，展望未來，公司看好，今年直營門市將突破百家，未來會透過併購、策略聯盟及與佳世達旗下藥局整合後，目標 2028 年門市將翻倍至逾 180 家。

董事長張振興指出，丁丁藥局至今仍屹立不搖的原因之一，就是公司文化很好，注重誠信、要求共好與善待利害關係人等三大方向，而今年將以穩健展店、加強人才培育、強化成人保健及照護商品三大主軸為目標，期待放大營運綜效。

其中，展店方面，諾貝兒旗下連鎖通路丁丁藥局目前全台共有 92 家門市，今年將再開新門市，不過丁丁藥局多為中大型規模的連鎖藥局，且是集團直營門市，因此展店速度無法像一般中小型通路可以快速擴張。

諾貝兒中長期展店方向會以與其他業者進行策略合作，也會與物流業者合作，同時與佳世達旗下藥局進行整合，藉此提升市占率。

加強人才培育上，根據藥師公會全聯會統計，目前執業藥師約有 3.4 萬人，但疫情三年間社區藥局就增加 1000 多家，加上藥學系學制更動，因此出現藥師短缺且斷層的狀況。

諾貝兒認為，連鎖藥局展店並不是有地、有產品就好，還需要有專業藥師執業，因此市場上從醫院到社區藥局紛紛出現缺人的現象。有鑑於此，公司也向下扎根，與嘉南藥理科技大學、大仁藥理科技大學等學校合作，藉由增加實習機會留才。