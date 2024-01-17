健喬三大營運成長策略 董座重申2026年營收規模達百億元

製藥廠健喬 (4114-TW) 董事長林智暉今 (17) 日表示，隨著本業持續成長外，過去併購效益逐步顯現，加上策略聯盟取得的品牌藥陸續上市，今年營收、獲利都將持續雙位數成長，並重申 2026 年要達到百億元營收規模、成為區域製藥大型集團。

健喬 2023 年全年營收 51.19 億元，年增 16.47%。法人估，健喬今年全年營收上看 60 億元，獲利也有望成長 10%；2026 年百億元營收規模中，其中 70 億元將會是本業、20 億元來自併購、10 億元為策略聯盟。

本業方面，林智暉指出，過去一、兩年全球陷入缺藥潮，而公司在機制完善下，讓客戶盡可能達到不缺貨的狀況，藉此也讓公司在國內市占大幅提升。

其中，呼吸道產品愛克痰去年整體出貨量達 1.11 億顆，外銷金額超過 1 億元。愛克痰去年 5 月取得中國藥證後，出貨量約 200 萬顆，預估今年會進一步擴大鋪貨，出貨量至少再提升 3 倍，若後續再拿下醫院標案，整體數量有望再增加，此外，未來還會布局中南美、中東等市場。

林智暉表示，去年底上市的鼻噴劑產品，受惠前兩大外商公司產品缺貨，公司即時補上缺口，推升鼻噴劑國內市占攀升至 40%，預計今年會再攀高。

此外，除了既有鼻噴劑產線外，已在子公司益得規劃設置鼻噴劑新廠，預計今年中會通過 GMP，未來會以歐美等國際化市場為主。

策略聯盟部分，林智暉說，目前主要是採取得新藥的區域經銷權為主，目前已經向日本公司取得便祕用藥，預計今年 3 月會提出藥證申請，有機會明年取證；治療女性子宮肌瘤用藥去年也與日本公司簽約，該新藥預計明年取證上市。