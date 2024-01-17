台寶生醫攜手臺中榮總展開三年合作計畫 攜手建置細胞製程

台寶生醫 (6892-TW) 今 (17) 日宣布與臺中榮民總醫院簽署產學研究暨應用推廣合作協議，此三年合作計畫中台寶將出資 2300 萬元與中榮展開在自體與異體細胞新藥的開發與製程，此舉也有助台寶優化細胞治療製程，同時推升未來 CDMO 營收成長。

根據合約，雙方合作範疇將包括共同執行跨國細胞新藥臨床試驗、引入國外細胞醫療新藥開發商落地進行產品開發製造，鏈結國際資源，以同步提升台灣細胞醫療的國際競爭力。

此次合作將由中榮細胞治療與再生醫學中心主任李冠德擔任計畫主持人，以三年為一期，聚焦具國際競爭力的細胞醫療領域共同研究開發，將中榮的精準醫療、智慧醫療等臨床研究量能，以及病患照護臨床服務能量，與產業界的創新產品開發與合規量產能力串接。

台寶生醫董事長黃智遠表示，中榮的細胞治療與再生醫學中心，整合來自癌症、自體免疫性、神經元和關節退化性等疾病領域的醫師團隊，提供先進與專業的治療，不僅領先業界取得 CAR-T 認證，去年更完成建置現代化的 GTP 實驗室，朝細胞研發、生產與降低病患的醫療負擔為目標。

台寶生醫營運長楊鈞堯補充，以與中榮共同執行的治療下肢缺血新藥 MSC/VEGF 一期臨床試驗為例，透過骨髓採集篩選合適捐贈者，建立全球獨創的異體基因修飾骨髓間葉幹細胞庫，配合中榮的精準醫療檢驗量能，建立完整的產品特色分析輪廓，將有助於產品開發。

再者，後續利用中榮的 GTP 實驗室進行「去中心化定點照護 / 床邊照護」生產，再結合台寶生醫的細胞醫療 GMP 廠進行集中式 細胞製程開發與量產，便可達到最佳商業模式。