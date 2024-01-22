〈房產〉低度用電統計 全台房屋以蘆洲空置率最低 礁溪空置率居冠

根據內政部低度用電統計，去年上半年全台空置率最低的是新北市的蘆洲區，空置比率僅剩下 4.84%，其次則是北市的內湖區空置率僅 5.36%，至於空置率超過 30% 的多屬於較偏遠，甚至是休閒住宅較為興盛的區域，空置率最高的宜蘭礁溪鄉空置率達 32.28%，新北市的萬里也達 31.67%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，新北市蘆洲捷運通車後，改善蘆洲地區的交通機能，不僅是蘆洲到台北更為方便，同時也把購屋人帶進蘆洲地區，根據去年實價揭露資料顯示，去年蘆洲地區預售案「長安幸福匯」，每坪單價在 56-62 萬元，指標的捷運宅「希望城市」也有不少戶成交，每坪價格在 55-65 萬元，若以低度用電狀況來看，低度用電低於 6% 的區域，有 7 成的鄉鎮市區都位於雙北市中，顯示雙北市人口密集，即使老房子也不會有高空置率的問題。

低度用電低於 6% 的區域，包括有新北市的泰山、新莊、中和、蘆洲，台北市的信義區、松山區與內湖區，這些區域多數有捷運優勢，吸引大台北地區的人口移入，至於低率用電偏高的區域，則多屬於較為偏遠的區域，包括六都以外非都會區的偏鄉地區，空置率最高是礁溪的 32.28%。

曾敬德指出，礁溪比較特別，即使低度用電比例達 3 成，但去年整年礁溪的交易實價登錄就有 700 筆，市場交易狀況穩定，且有些交易單價也在每坪 40-50 萬元，而空置率高可能早年有些休閒住宅興起，但實際上可能一年沒去幾次，但雪隧開通後礁溪的需求增加，近年有些重劃區開始興起，也帶動市場買氣增溫，並沒有空置率高人煙稀少的感受。