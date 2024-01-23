Vision Pro催動熱情 蘋果市值再度超越微軟 拿回最有價值企業稱號

蘋果 (AAPL-US) 周一 (22 日) 市值重新突破 3 兆美元，略超微軟 (MSFT-US)，重新奪回股市最有價值公司的稱號。

經歷 2024 年緩慢開年後，蘋果重新站穩腳跟，周一上漲 1.2% 且連漲 3 日共計 6%，今年迄今股價重返上升，股價來到每股 193.89 美元。

投資者對 Vision Pro 混合實境耳機的初期樂觀反應顯然推動該股發展。上周五蘋果開始接受 Vision Pro 的預購並預計 2 月 2 日開始出貨。

天風國際證券分析師郭明錤周一在 Medium 上發文估計，蘋果整個周末的 Vision Pro 銷量在 16 萬至 18 萬台之間，且預購開放後「立即售空」。

但在預訂開啟 48 小時後，出貨時間維持不變，這點顯示「在核心粉絲和重度用戶下訂單後，需求可能會迅速減少」。

他以 iPhone 預購情形為例指出，熱門機種通常在預購開始後立即售空，最初幾個小時內，發貨時間通常就會增加。

他估計，今年 Vision Pro 出貨量可能約 50 萬台。

《巴隆》周刊周一發現，蘋果線上商店的 Vision Pro 所有三個版本，其交貨時間均在 2 月 19 日至 2 月 26 日之間，具體時間因設備內存量而不同。Vision Pro 的價格自 3499 美元到 3899 美元不等。