蘋果允許App Store外部付款 但抽成27% 引發眾怒

為符合法院裁決，蘋果公司 (AAPL-US) 發布了新的 App Store 支付政策，但激起了軟體開發者的憤怒，他們認為這家 iPhone 製造商在迴避法院裁決的意圖。

在美國法院拒絕蘋果對於 App Store 的反壟斷裁決之後，蘋果發布了新的政策，新政策儘管遵循了法律規定，但要求如果開發者使用其他支付方式，須向蘋果公司支付 27% 的佣金。

蘋果在荷蘭、南韓等地，也採取了類似的行動，稅率同樣為 27%。 然而，荷蘭監管機構仍可能因蘋果未遵守規定，而對蘋果罰款 5000 萬歐元。

歐巴馬政府的前反壟斷官員 Fiona M. Scott Morton 說，藉由這一改變，蘋果實際上是在表示自己拒絕讓步。她說：「這是蘋果公司在明確表示打算抗爭。」

Spotify 發言人 Jeanne Moran 也公開表示，對替代支付方式徵收 27% 的新稅表明，蘋果「將不惜一切代價保護他們在應用商店壟斷下，從開發者和消費者那裡獲取的利潤。」

Epic Games 執行長 Tim Sweeney 是最早將蘋果的變化稱為「反競爭」的人之一，並補充說，App Store 政策「完全破壞」了法院的命令。 他還表示，這會阻止開發商以更低的價格提供應用程式內購買，從而「消除價格競爭」。開發者不僅需要向第三方支付處理商支付佣金，還需要向蘋果支付費用。

由 Spotify、Epic Games、Tile 和其他尋求放鬆蘋果和 Google 控制的應用公平聯盟 (CAF) ，也對這一變化發表了評論。 CAF 執行董事 Rick VanMeter 在聲明中表示，蘋果「遵守」地方法院裁決的做法，不會讓開發商和消費者受益。 「這些變化無助於增加消費者的選擇」或「降低應用程式內購買的價格或為蘋果的圍牆花園注入競爭」。

蘋果公司在周二的一份法庭文件中披露了這些新政策，並表示，法院已承認蘋果公司可以對其應用程式外的購買收取抽成。此外，蘋果公司還要求 Epic 賠償約 7300 萬美元的訴訟費用。