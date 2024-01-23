多頭也動搖！Q4財報在即 大摩下砍特斯拉目標價：市場競爭太多

包括美國在內，全球電動車銷量正創下歷史新高，但經濟面必須同時考量需求與供應，摩根士丹利分析師認為，電動車市場已經供過於求。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 周一 (22 日) 調降對特斯拉 (TSLA-US) 的股票目標價，自 380 美元調降至 345 美元，但維持買進評級。

「全球電動車動能正停滯下來，我們預期，特斯拉今年的銷量和獲利前景呈現謹慎。」Jonas 寫道。

投資者顯然不願聽到這說法，在美股大盤普遍收高之際，特斯拉周一未能守住早盤漲幅，最終股價下跌 1.6%，收每股 208.80 美元。特斯拉將於周三晚間公佈去年第四季財報。

根據 FactSet，華爾街預計該公司第四季每股獲利 (EPS)73 美分，全年 3.07 美元。針對 2024 年，華爾街預期 EPS 為 3.71 美元。

Jonas 估計 2023 年 EPS 為 3.02 美元，但他將 2024 年 EPS 預期自 2.41 美元下調至 1.98 美元。

這下調幅度很大，根據 FactSet，這是華爾街對特斯拉 2024 年 EPS 的最低預期，然而他的目標價卻是華爾街第二高，僅次於 Wedbush 分析師 Dan Ives 的 350 美元目標價。

接下來這年看似艱困，但他仍有保持樂觀的理由，其報告指出：「電動車的處境艱難，但我們對 AI 和機器人的選項仍保持『買進』評級。」這意味特斯拉透過 AI 訓練的汽車和機器人相關新業務擁有巨大的潛力。

美國、歐洲和中國第四季電池電動車 (BEV) 銷售量約 210 萬輛，2023 全年銷量約為 670 萬輛，這兩個數字均創紀錄，2023 年 BEV 銷量年增率約 30%。

雖然銷量成長令人印象深刻，但供應量也同步增加，更多車廠投入爭搶電動車市場大餅，競價手段屢見不鮮，特斯拉 2023 年就多次降價，花旗分析師 Jeff Chung 稱中國電動車市場正在打價格戰。

FactSet 數據顯示，在 Jonas 下調目標價後，分析師對特斯拉股的平均目標價約為 237 美元。

特斯拉今年開年並不順利，降價後股價一度怪異上漲，但進入本周後，今年迄今股價已下跌約 15%，顯見中國和歐洲市場價降令投資者情緒承壓。

Jonas 去年 9 月調升特斯拉股至「買進」，當時目標價為 400 美元。總體而言，追蹤特斯拉股票的分析師中有 42% 給予「買進」評級， S&P 500 指數成分股的平均買進評級比率約 55%。