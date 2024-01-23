降息臆測甚囂塵上 瑞銀估金價今年還有10%上漲空間

瑞銀 (UBS) 策略師表示，即使金價年初表現不振，在美國聯準會 (Fed) 今年可能降息的情況下，到了年底有望比當前水準高出 10%。

瑞銀上周五 (19 日) 發布報告表示，相較於 2023 年上漲 15% 的表現，黃金最近的價格走勢較小。

不過，瑞銀也稱，Fed 政策轉向所帶來的力量不容小覷，目前金價仍高於每盎司 2000 美元的心理價位，即使近期出現波動，年底仍有望漲至每盎司 2250 美元。

相較於瑞銀，豐業銀行 (Scotiabank) 分析師抱持較謹慎的看法，但也調升黃金目標價。該行在周一 (22 日) 發布的報告中寫道，今明兩年黃金和白銀將一同走高，並將年底的黃金目標價，從先前的每盎司 1900 美元調升至 2000 美元。

地緣政治不穩定和市場不確定性等因素，可能會增加黃金作為避險資產的吸引力，進而推升金價；當利率上升時，持有固定收益資產比持有黃金更具吸引力，將使金價走低。

目前市場對 Fed 是否會從 3 月開始升息感到愈來愈不確定。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，目前認為 3 月降息的機率已降至 48% 左右，低於一周前的 81%。

美國將在本周公布第四季經濟成長和個人消費支出物價指數 (PCE) 等重要數據。與此同時，投資人也密切關注今日的日本央行 (日銀) 利率決議以及周四 (25 日) 的歐洲央行 (ECB) 政策會議。

根據世界黃金協會 (WGC) 數據，金價在去年底屢創歷史新高，且一度達到每盎司 2078 美元的收盤高點，分析師指出，對降息的預期和以哈衝突是影響金價的原因之一。

瑞銀認為，持續的宏觀和地緣政治風險，證明了持有黃金作為避險以及促進投資組合多元化的工具是合理的。