〈紐約匯市〉日銀、ECB會議前 美元指數近持平、比特幣跌破4萬美元大關

日本央行 (日銀, BOJ) 和歐洲央行 (ECB) 做出政策決議前，美元指數周一 (22 日) 小幅走高。隨著投資人持續獲利了結，比特幣跌破 4 萬美元大關，為 12 月初以來首見。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.06%，至 103.35。DXY 是已開發市場貨幣中，本月升幅最大的貨幣，年初迄今升幅約達 1.8%。不過，隨著投資人試圖判斷 Fed 何時開始降息，DXY 走勢多呈震盪。

上周數據顯示，即使利率仍處在數十年來最高水平，美國經濟活動依舊展現韌性，令 Fed 最快 3 月開始降息的市場預期降溫。

LSEG 指出，美國利率期貨市場周一預估 Fed 在 3 月降息的機率約 40%，低於一周多以前的 80%。此外，交易員押注今年將降息五次，每次 1 碼，低於兩周前預估的六次。

隨著日銀展開為期兩天的政策會議，日元兌美元匯價從上周五 (19 日) 的一個月低點反彈，一度升至 147.61 日元，截稿前微升 0.04%，至 148.08 日元兌 1 美元。

日本西岸元旦爆發規模 7.6 強震，加上央行鴿派言論後，市場對日銀在本周退出負利率政策的押注已降溫。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「日銀總裁植田和男可能會在會後記者會上表態 4 月退出負利率政策的傾向，且央行可能調降全年通膨預測，從而將日元兌美元匯價推升至 150 的門檻。」

日元匯價對美日利差的變動很敏感，且今年迄今受到的打擊相當嚴重，繼 12 月反彈至接近 140 日元兌 1 美元的五個月高點後，日元走勢出現大幅逆轉，今年迄今已貶約 5%。

交易員指出，推動日元走勢的其中一個因素，和大量外匯選擇權即將在本周到期以及避險需求有關。LSEG 數據顯示，本周美元兌日元的執行價落在 147.15 至 148.10 日元間，共計約 26 億美元。

歐洲央行也將在本周召開會議，市場預期利率將維持在 4% 不變。ECB 官員們此前表示，現在降息為時過早。鑑於 ECB 可能繼續仰賴數據，投資人將關注政策聲明的基調以及央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 在會後記者會上的發言。

歐元下跌 0.14% 至 1.0881 美元。美國商品期貨交易委員會上周五數據顯示，投機人士將歐元淨多頭部位削減至 11 月初以來最低水平。

其他主要貨幣方面，英鎊微升 0.05% 至 1.2708 美元。澳幣貶近 0.4% 至 0.6568 美元。紐幣下跌 0.6% 至 0.6074 美元，處在近兩個月低點。

比特幣自 12 月初以來首度跌破 4 萬美元大關。美國證券交易委員會 (SEC) 上周批准比特幣現貨 ETF 交易後，投資人持續獲利了結。截稿前，比特幣下跌 4.5% 至 39,767 美元，今年迄今已跌逾 5%。

截至台灣時間周二 (23 日) 約 6:00 價格: