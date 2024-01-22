方舟投資Wood：比特幣2030年有望達150萬美元

針對加密貨幣產業的大膽預測並不少見，Ark Invest 執行長 Cathie Wood 是其中的一位，而在近期的談話中，Wood 顯然將她的看好度又往上提升了一個層次。

她預計，到 2030 年，在基本的情境下，比特幣價格可站上 60 萬美元，若為牛市情境，將可進一步衝上 150 萬美元。

這項預測是在市場活動激增之際做出的，而比特幣現貨 ETF 的推出更是放大了這一趨勢。

ETF 專家 Eric Balchunas 指出，比特幣現貨 ETF 第一天的交易量，達到了前所未有的 70 萬筆，顯示對最近推出的產品的強勁需求。儘管 GBTC 交易存在折扣，表明存在潛在拋售和資金流出，但包括 IBIT、FBTC 和 ARKB 在內的各種基金的總交易量，達到了驚人的 43.3 億美元。

選擇權市場也呈現出相當活躍的景象，有 36000 個比特幣選擇權即將到期，名目價值為 16.8 億美元。以太幣緊隨其後，有 262000 個到期期權，表明市場情緒活躍。

根據 Wood 的說法，她的預測取決於幾項因素，包括比特幣的稀缺性、安全性以及投資界更高的接受度。

首先，愈來愈多的機構採用比特幣，使其不僅成為加密愛好者的價值儲存手段，也成為機構級風險分散的工具。

此外，比特幣的固定供應上限為 2100 萬枚，與法定貨幣的不斷膨脹的供應量形成鮮明對比，這可能會推動其作為通貨緊縮資產的價值。

比特幣的網路效應，即其價值隨著區塊鏈上的用戶和交易數量的增加而增加，也支持了 Wood 的預測。 加上技術進步和可訪問性的提高，比特幣的發展軌跡似乎有望持續成長。

Wood 強調，比特幣代表了金融的一個新時代，是第一個全球性、數位化和去中心化的貨幣體系。這是一個突破性的發展，特別是考慮到 1971 年美國黃金窗口的關閉。