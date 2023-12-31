蹲低了 來年能否跳高？2023年標普500表現墊底五檔股票

儘管今年高通膨令許多產業承壓，美國三大股指仍將收高，然而漲幅並不均勻，幾家歡樂幾家愁。《巴隆周刊》列出 2023 年 S&P 500 指數中表現墊底的五檔股票：

農業化學品製造公司富美實 (FMC-US)

根據道瓊市場數據，富美實 (FMC) 今年迄今重挫 49%，將創下該公司有史以來最糟糕的一年。

富美實今年 10 月在發布第三季財報前大幅調降財測，主因是拉丁美洲銷售量大幅下降，同時也下調了第四季和全年的預期。

然而，前方的道路似乎已見曙光。富美實 11 月提出 2024 年財測初值，其中營收預期範圍介於 46.5 億美元至 48.5 億美元，高於分析師預估 2023 年的營收 45.8 億美元。

能源技術公司 Enphase Energy (ENPH-US)

該股今年迄今已下跌 48%，創 2016 年以來最糟糕的一年。

該公司主要為住宅客戶開發和製造太陽能微型逆變器、電池儲能和 EV 充電站，由於 2023 年處於升息環境，削弱客戶支付大型家居裝修的意願。

Enphase 本月稍早透露，公司正在實施重組計畫以削減營運成本，其中包括裁員約 10%，並停止兩家外包廠的營運。

折扣零售商 Dollar General (DG-US)

該股今年下跌 46%，為有史以來首次年度收低。

該公司屢遭打擊，自獲利結果令人失望到下修財測，從宏觀經濟挑戰到竊盜案頻傳，該公司 10 月宣布，已退休的前執行長 Todd Vasos 將重披戰袍，接替現任執行長 Jeff Owen。

奧本海默 (Oppenheimer) 分析師 Rupesh Parikh 當時認為，在近期幾季公司執行屢屢受挫後，Vasos 重回公司的舉措將受投資者歡迎，可能有助於重新樹立市場對該公司長期牛市的信心。

疫苗生產商莫德納 (MRNA-US)、輝瑞 (PFE-US)

莫德納 (Moderna)、輝瑞 (Pfizer) 在新冠病毒大流行期間股價飆升，但到了 2023 年這兩家股價分別下挫 46% 和 45%，創下其有史以來最糟糕的年度表現。

然而，《巴隆》認為，令兩家揚眉吐氣的漲勢可能即將到來。

FactSet 的數據顯示，分析師對莫德納股票的平均目標價為 125.23 美元，但該股現行價格約 100 美元，而輝瑞股票的平均目標價為 31.26 美元，目前交易價約 29 美元。