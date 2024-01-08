經濟強勁+Fed降息 高盛看好標普500企業獲利超越預期

高盛集團策略師表示，在經濟強勁和聯準會降息的推動下，2024 年美國企業獲利可能超過當前預測。

該行首席美國股票策略師柯斯汀 (David Kostin) 領導的團隊在每周研究報告中預測，標普 500 指數成分股今年每股獲利將成長 5% 達到 237 美元。

高盛策略師表示，這高於策略師們預測的每股 231 美元中位數，但可能仍有上行空間。

策略師們表示，「美國經濟成長強勁、利率下降和美元走弱，可能會提高每股獲利預期。」

2023 年第 4 季財報周將於本周展開，策略師們預計標普 500 指數成分股表現「總體上將超過分析師預期」，即使對這些公司上季的獲利預期已經高於近幾季。

雖然人們擔心聯準會爲抑制高通膨而進行的激進升息可能會導致經濟陷入衰退，但近幾個月來美國經濟數據依然強勁。

隨著物價壓力減輕，美國財政部長葉倫上周五 (5 日) 宣布美國經濟已經實現罕見的「軟著陸」。瑞奇蒙 Fed 行長巴爾金也表示，隨著經濟正常化以及對通膨下跌路徑的信心加強，聯準會可以開始降低利率。掉期交易商押注聯準會今年將降息 6 次，最快可能在 3 月首次降息 25 個基點。

柯斯汀上月調升對標普 500 指數的預期，將該指數的 2024 年底目標價從一個月前的 4700 點調升至 5100 點。他當時表示，考慮到寬鬆的金融環境，獲利預測可能過於保守。

他在 2022 年底預測標普 500 指數將只上漲幾個百分點達到 4000 點，讓他成爲眾多未能預測到指數上漲的策略師之一。去年標普 500 指數大漲 24% 至 4769.83 點。

不過，標普 500 指數 2024 年第一周出現 10 周來的首次下跌，結束近 20 年來最長的連周漲勢。