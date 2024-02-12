〈潛力股〉大亞「雙E策略」奏效 營運進入成長期

鉅亨網記者沈筱禎 2024-02-12 07:40

大亞 (1609-TW) 以 Energy(能源)、Emerging Opportunity(新創機會) 雙 E 策略奏效下營運進入成長期，其中，能源事業聚焦太陽能與儲能，預計 2026 年開始年獲利上看 10 億元。

太陽能方面，大亞在手維持總容量將翻倍達到 500MW，包含子公司志光能源、子公司心忠電業以及雲林等太陽能大型案場，合計起來就有 500MW，若建置一切順利，期待最快 2026 年、最晚 2027 年完成。

儲能方面，大亞已累積 36.5MW，今年子公司志光能源的光儲合一標案，建置容量 23.3MW 為全國最大，將於 3 月進行商轉，預計一年儲存量上看 3394 萬度。此外，台中龍井 180MW 儲能建設，後續也將參與台電 E-dReg 輔助服務，預計 2025 年上半年就能達到此發電量。

大亞進一步指出，志光能源光儲合一案場採用集團最新開發的百萬瓦級大型儲能不斷電系統 (UPS) 及虛擬電廠系統 (VPP)，UPS 系統除可持續供給電力維持穩定性外，更能防止設備斷電造成的機器和資料損耗。