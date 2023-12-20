〈大亞68周年〉電力電纜供不應求、漆包線谷底回溫 明年營運看增

大亞 (1609-TW) 邁入 68 週年，攜手多獎項的金工藝術家李昕打造《能源藝術展》並於今 (20) 日舉行展覽開幕儀式。展望未來，董事長沈尚弘表示，除了能源事業持續開發新案場外，電力電纜供不應求、漆包線希望跟隨景氣回升，明年營運看增、長期成長趨勢明確。

電力電纜方面，沈尚弘表示，整體呈現供不應求，除了台電強韌電網訂單外，太陽能等相關電廠開發業者，都是大亞客戶，隨著案場持續擴大，出貨量同步增加。

漆包線過去受到景氣衝擊，業績相對低迷，沈尚弘認為，由於漆包線跟景氣關聯性大，希望隨著降息、通膨有望逐步受到控制，漆包線業績有望谷底回溫。此外，也將漆包線應用擴大，如低軌衛星的微衛星。

大亞今年受惠轉投資保瑞 (6472-TW)、穎崴 (6515-TW) 評價利益，以及處分部分持股，帶動獲利大增。沈尚弘說，仍持續看好兩家公司的發展，另外也看好資安、微型軌衛星發展可期，其中，有投資微型軌衛星公司張量科技，持股約 15%。

大亞二度攜手曾獲德國紅點設計獎、義大利 A Design Award 銅獎等多項獎項的金工藝術家李昕打造《能源藝術展》，其以象徵穩定力量的銅線打造裝置藝術作品，結合沉浸式影音，邀請民眾一覽能源從產生、傳輸、轉換、儲存到管理的奇幻旅程，看見日常生活與能源的鏈結。

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