鉅祥現增案以每股58元發行 連發行CB合計募得逾20億元

鉅祥 (2476-TW) 積極擴充車載產品應用並跨入車用光學模組領域有成，鉅祥規劃的發行無擔保可轉換公司債 (CB) 及辦理現增案，兩項籌資案金額預估超過 20 億元，依排程，最快在 2024 年 2 月底全部完成募集，現增股預計在 3 月 4 日上市交易。

除發行 CB 完成競拍將籌資 11.38 億元之外，鉅祥今 (22) 日針對發行現增股 1.5 萬張籌資案訂出現增，現增股以每股 58 元溢價發行，如順利完成，將籌集 8.7 億元，兩者合計自市場籌資 20.08 億元。

鉅祥看好車載產品的穩定成長，還要在桃園新廠設立專線生產，爲因應購入桃園新廠區及購置設備，鉅祥擬辦理 2001 年上市以來第二次的市場籌資，分別以發行無擔保可轉換公司債籌資約 11.38 億元，另發行現增股 1.5 萬張籌資，現增股以每股溢價 58 元發行，募集 8.7 億元，兩者共計募集金額 20.08 億元，主辦券商爲中國信託證券。

鉅祥的無擔保可轉換公司債已完成競拍，轉換價爲 72.2 元，加權平均得標價格達 113.8 元預計完成募集後在 1 月 26 日掛牌交易。同時，鉅祥擬發行現增股 1.5 萬張籌資，將在 1 月 29 日除權交易，原股東繳款期爲 2 月 7 日到 2 月 22 日，預計現增股在 3 月 4 日掛牌交易。

鉅祥 2023 年全年營收爲 57.46 億元，年減 15.26%，2023 年前三季營收 42.89 億元，毛利率 28.32%，年增 0.9 個百分點，稅後純益爲 5.3 億元，年減 25.63%，每股純益爲 2.78 元。公司統計各類產品營收占比以工控、醫療應用最高，達 29%，其次爲車載的 22%，消費電子 21%，PC+NB 應用 16%，網通爲 12%。

值得注意的是，鉅祥的車載產品應用由 2021 年的 16% 占比、提升到 2022 年的 19%，一路到今年前三季的 22% 占比，公司預估在 2024 年車載應用占比還要成長。

鉅祥力拚 2024 年的營收成長，並決議以 15.5 億元，購入桃園觀音區原鼎展電子廠房及土地，廠房面積達 9000 坪，除準備將電鍍製程進一步再升級爲精密噴鍍製程，預估 2024 年下半年投產，除建置精密電鍍產能外，也將再投入 2 億元資金開發車載應用產品專線生產。此次的大型籌資案，也爲支應此一在台新生產基地的購入。

鉅祥 2024 年有包括中國廣東惠州及桃園觀音廠的新產能加入，力拼全年營收的成長，同時，目前鉅祥在兩岸之外，有包括在墨西哥、印尼、馬來西亞及泰國設立，但在包括車用客戶提出需求之下，也規劃赴菲律賓設廠，將在東南亞建立完整的供應鏈。而規劃新設菲律賓廠，可望在 2025 年開出新產能。

同時，鉅祥也與子公司軟板廠旭軟 (3390-TW) 在資源積極整合，在開發客戶及系統件業務相互支援。