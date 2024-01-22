日股新年大漲，日圓還有投資機會嗎？6大日幣展望一文看懂

一、上週盤勢與本週大事 - 美債殖利率上升，美元持續強勢

美國上週初請失業金人數超預期下滑，Fed 官員 Bostic 重申今年 3Q 前不會降息的看法，3 月降息的機率持平於 57%，10 年期美債殖利率續升 4 個基點至 4.14%， 然市場風險情緒出現改善，台積電財報為 AI 前景挹注信心，科技類股領漲帶動美股四大指數反彈收紅！

二、日幣貶值的主因 – 美債殖利率攀升，美日利差擴大，日圓持續貶值

近期日幣不斷走貶，主因在於美債殖利率不斷創高，美元強勢，致使美元兌日圓貶至 150.2，因此本文將關注美債殖利率的狀況以及日本央行貨幣政策，來推估未來日圓走勢。

為何美債殖利率升高，會影響到日幣價格？

美債殖利率升高會讓日本與美國利差逐漸擴大，將會吸引更多海外市場參與者投資美債，美元資金回流，使美元持續走強，相對地日幣就會貶值，而這對大量持有美債的日本政府而言，將會明顯感受到債務壓力變重。

想知道近期美債飆高的原因為何？完整內容請至豐雲學堂觀看！

延伸閱讀：

1.00733 富邦台灣中小 ETF：配息、殖利率、成分股、換股時間與選股邏輯介紹

2. 好評再加開｜「商業洞察」能為你的投資加值？如何開始讓我們告訴你！

3. 法人籌碼跟著走 / 豐學 PRIME 1+1 方案年度最優惠五折！前 60 名再送 2024 股民助攻曆