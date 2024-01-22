香港直追美國步伐 港版比特幣現貨ETF有譜

香港邁出實質性一步！繼美國通過 11 檔比特幣現貨 ETF 引起全球投資者關注之後，香港直追美國步伐，港版比特幣現貨 ETF 有譜。

據《彭博》上周五（19 日）報導，香港金融服務公司 Venture Smart Financial Holdings 宣布計劃向香港證監會提交申請，在今年第 1 季啟動 1 檔比特幣現貨 ETF，並計劃在年底前管理 5 億美元資產。

去年 12 月，香港證監會表示，已準備好接受虛擬資產現貨 ETF 申請，並發公告說明推出此類商品的要求。

去年 6 月，香港推出加密貨幣交易平台的加密貨幣牌照制度，希望重新奪回亞洲加密貨幣中心地位。目前已有三檔加密貨幣期貨 ETF 在港股上市，分別是三星比特幣期貨、南方東英比特幣期貨 ETF、南方東英以太坊期貨 ETF。

據《星島日報》報導，港版比特幣現貨 ETF 最快上半年面世。目前已有約 10 家基金公司籌備推出香港虛擬資產現貨 ETF，認為證監會決定對本港監管有一定參考，估計最快上半年可促成商品推出。

香港一直在密切關注美國證監會通過比特幣現貨 ETF 的最新動向。美國證監會在 1 月 11 日通過 11 檔比特幣 ETF 後，香港特區立法會議員吳傑莊在 X 平台發文表示：「美 SEC 在香港時間凌晨通過現貨比特幣 ETF。此舉對虛擬資產市場是一個重要的舉動，也吸引更多傳統投資者和資金參與虛擬資產領域投資。經過這次 SEC 通過現貨比特幣 ETF，我認為香港也要在虛擬資產領域敢於做領頭羊，通過創新政策來帶領整個行業發展。」

他提出以下兩點建議：首先，政府儘快推動現貨 ETF 的落實。證監會早前已經表明準備好接受現貨比特幣 ETF 申請。他希望香港在虛擬資產高度競爭的情況下，儘快在全球搶佔一席位，由其是在亞洲搶先落實相關政策和商品，搶奪香港成為虛擬資產全球中心的機會。

其次，加強虛擬資產普及教育。隨著全球合規虛擬資產商品和關注度越來越高，政府應立即加強普及教育，一方面，提升投資人對虛擬資產的認知程度，另一方面，也減少不法分子利用虛擬資產詐騙的機會。