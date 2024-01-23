比特幣今年首次跌破4萬美元 觸及7周低點

比特幣周一 (22 日) 擴大跌幅，今年首次跌破 4 萬美元價位，並拖累其他加密貨幣市場。

根據 Coin Metrics，比特幣價格近時下跌 3.9% 至 40052.76 美元，但稍早其價格跌至 39414.80 美元，觸及 12 月 3 日以來的最低水準。以太幣下跌 5%，至 2333.00 美元。

在美國首次推出數個現貨比特幣 ETF 後，比特幣仍處於調整階段。 在美國證交會 (SEC) 核准現貨比特幣 ETF 之前的數月，投資者已因預期 SEC 會放行而購買了比特幣。

Defiance ETF 執行長兼首席投資長 Sylvia Jablonski 認為，今日的比特幣走勢完全在意料之中。「在加密貨幣重新回到看漲軌跡之前，這看起來像『Sell The News（賣新聞）』的回調。」

自 1 月 10 日 (SEC 批准現貨比特幣 ETF 當日) 以來，比特幣已下跌 14%，而向來表現優於比特幣的以太幣同期仍上漲 3%。

技術分析師警告，儘管比特幣長期上升趨勢保持不變，但可能仍會進一步下跌。

獨立研究公司 Fairlead Strategies 創始人兼管理合夥人 Katie Stockton 周一稍早表示，比特幣可能會跌至 36000 美元，但不會持續太久。Wolfe 分析師 Rob Ginsberg 表示，這可能只是今年令人失望的第一季的開始。

周一加密貨幣普遍大跌。Solana 的 SOL 幣下跌 7%，而 Ripple 的瑞波幣下跌 4%。