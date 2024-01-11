〈比特幣ETF獲批〉波動大且風險高 比特幣現貨ETF要廣獲青睞還有許多挑戰

加密貨幣愛好者對比特幣現貨 ETF 獲批表示歡迎，認為這是一種新資產類別的誕生，但要讓這種以其波動性著名的數位資產獲得廣泛大眾的接受可能是一項挑戰。

不過市場熱情仍推升比特幣交易價格上漲 5.3%，至 47,267.29 美元、第二大加密貨幣以太幣更是勁揚 12.1% 至 2,643.74 美元；另外加密貨幣相關類股 Coinbase(COIN-US)、礦商 Marathon Digital(MARA-US) 周四 (11 日) 美股開盤前股價也雨露均霑分別大漲 4% 與 7%。

波動大、風險高恐讓投資人卻步

經過十年的發展，ETF 替投資人提供獲取比特幣現貨價格的管道，避免直接在數位錢包中持有比特幣的風險，其中包括駭客攻擊和加密交易所的欺詐行為。目前預估 11 檔獲批准的 ETF 中的許多檔將於美國時間周四上午開始交易。

然而，外界對第一年可能流入的資金的估算差異很大，從 50 億美元到 1,000 億美元不等。一些市場參與者將這些產品與 SPDR Gold Shares ETF 進行比較。SPDR Gold Shares ETF 在 2004 年推出時，替更廣泛的投資者提供投資黃金的機會，在前 3 個交易日就吸引超過 10 億美元的資金。

方舟投資公司 (Ark Investments) 創始人伍德 (Cathie Wood) 稱其為「一種真正的新資產類別」。伍德的方舟投資與 21Shares 合作設計推出一檔比特幣現貨 ETF，也獲美國證券交易委員會 (SEC) 批准上市交易。她說：「我們考慮的不是利潤最大化，而是讓越來越多的人接觸到一種新的資產類別。」

不過，這些新 ETF 能否替比特幣贏得與股票、債券和大宗商品等更傳統的資產類別一樣的一席之地，很可能取決於伍德和其他發行人——包括貝萊德 (BlackRock)、富達 (Fidelity) 和 Van Eck——在幫助更廣泛的投資界克服對風險因素的警惕方面取得多大成功。風險因素在每檔 ETF 的監管文件中都多達數十頁。

比特幣經歷了幾次令人眼花繚亂的反彈，先前在被稱為「加密寒冬」期間慘痛下跌。另外，加密貨幣交易所 FTX 在 2022 年倒閉等醜聞也增加投資人的警惕，儘管支持者表示，透過 ETF 可以減輕部分風險，ETF 是在監管嚴格的證券交易所上市。

而這種波動性增強其作為主要投機性投資的吸引力，儘管加密貨幣最初是作為一種由政府設立並支持的法定貨幣的替代品而創建的。

替財富和資產管理公司提供咨詢服務的金融科技公司 Markov Processes International 的總裁 Jeff Schwartz 將比特幣與新興市場和大宗商品相提並論，這兩種資產類別在上世紀 90 年代和本世紀初在投資者的投資組合中獲得了吸引力。

比特幣價格可能推升至 10 萬美元

許多人預估，大部分投資界都會效仿，只是試探性涉足比特幣 ETF。但即便是眾多投資人的小額配置，也可能累積數十億美元的資金流入；渣打銀行分析師本周表示，僅今年一年，ETF 就可能吸引 500 億至 1,000 億美元的資金，這可能將比特幣的價格推高至 10 萬美元。

金融科技平台 YouHodler 的市場主管 Ruslan Lienkha 表示：「儘管投資人對加密市場很感興趣，但他們不會將投資組合的很大一部分分配給加密貨幣。不過即使是一小部分投資組合，特別是機構投資者，也可以提高加密貨幣的市值。」

富蘭克林坦伯頓 (Franklin Templeton) 數位資產和產業咨詢服務主管 Sandy Kaul 表示，對許多投資人來說，將投資組合的 1% 或 2% 用於比特幣 ETF 應該不會帶來太多問題或太多風險。

比特幣供應有限 視為抗通膨資產

比特幣作為一種資產類別的支持者還指出了另一個被大肆吹捧的特性：其有限供應。2,100 萬枚比特幣的供應量預估將在 2140 年全部開採完畢，從理論上講，比特幣可以抵抗通貨膨脹，一些投資人也將這種特性歸因於黃金。

景順 (Invesco) 的分析師在去年的一份報告中表示，比特幣是一種真正的非通膨資產，對比特幣的投資觀點往往圍繞著這種稀缺性。景順是日前獲批准發行比特幣現貨 ETF 的公司之一。

無法與股、債投資畫上等號

不過，要改變資產管理和咨詢公司 Research Affiliates 創始人兼董事長 Robert Arnott 等持懷疑態度的人的想法，可能還需要很多說服工作。

Arnott 說：「比特幣不是一種資產、它甚至不像貨幣。」他研究了資產配置的演變，認為比特幣更接近藝術品和美酒等投資，而不是股票和債券，甚至是一種投機工具。