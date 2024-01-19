高股息ETF人氣不墜！00919今年來規模日日增 00929、00927緊追在後

台股 2024 開年以來面臨上沖下洗，反觀台股 ETF 無畏大盤賣壓，規模逆勢增加，統計 56 檔台股 ETF 今年以來每天規模增減情況，僅群益台灣精選高息 (00919-TW) 最受投資人青睞，在 13 個交易日中規模日日增；復華台灣科技優息 (00929-TW) 居次，今年來規模日增天數為 12 天；群益半導體收益 (00927-TW) 以 11 天居第三。整體來看，投資人對於穩定配高息的台股 ETF 持續買單。

市場法人表示，大盤下跌讓 00919 價格越來越便宜，持續吸引存股族及法人資金挹注，主要因 00919 不僅繳出三季 10% 的高配息，但股價攀高也讓投資人苦無買點切入，以 00919 固定息值 0.55 元估算，如果想讓每張的息值固定在 10% 以上，價位 22 元以下就是好買點，許多存股族近來積極逢低進場，加速累積張數，盼降低持有成本。

此外，00927 群益半導體收益 ETF 被稱為科技版的 00919，前二次配息的年化配息率都接近 6%，並順利填息，此次 1 月配息金額更拉高至 0.36 元、預估年化配息率近 8.5%，也成功吸引市場關注與認同。

群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，今年以來台股獲利了結賣壓不輕，加上外資賣超導致大盤跌多漲少，不過，對存股族而言，反而是中長線利多，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，台股高息 ETF 是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。

整體而言，長線來看，寬鬆政策確立，因此資金面仍有利於股市表現，台股基本面有支撐，產業庫存逐漸恢復健康，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

群益半導體收益 ETF 經理人謝明志表示，盤勢近期持續高檔震盪，主要是先前降息的預期對於美債殖利率波動的影響，在選後以及台積電法說後隨著不確定性降低，預期盤勢將在農曆年後回歸基本面表現。

台灣半導體護國群山企業不僅獲利表現佳，當中更不乏大方配息與股東分享營運成果的公司，股利率誘人，亦可為存股投資上的收益靠山，投資人不妨透過在成份股篩選上同時兼顧獲利能力與高配息之台灣半導體收益 ETF 來佈局，提升投資效益，潛在資本利得與股息一舉掌握。