股票型ETF今年以來績效前20強出列 全產業布局卡位美股行情

2024 甫開年，台股就遭遇空軍震撼教育洗禮，反觀掛牌台股的全球股票型 ETF，今年以來績效前 20 強都繳出正報酬，其中，布局科技相關占了將近一半，但進一步細看前 10 名發現，科技股並非獨領風騷，布局全產業優質企業、高息特別股的 ETF，表現也不遑多讓。

凱基全球菁英 55(00926-TW) 基金經理人施政廷表示，2024 年美國 S&P 500 指數依然很有機會續漲。首先觀察美國 OECD 領先指標持續呈現成長，顯示企業獲利可望持續上揚；經濟數據也透露正面訊息，美國 ISM 庫存循環持續穩健去化，S&P500 大企業未來 12 個月 EPS 有高機率持續往上，預期 2024 年企業獲利年增率仍有雙位數表現。

施政廷指出，綜合上述觀察，2024 年的美股沒有悲觀的理由，只是經歷去年一波上漲，S&P500 本益比已站上一倍標準差，評價面已高情況下，短期內指數上檔空間有限。

法人認為，除了單一國家布局或重壓特定產業的衛星 ETF，搭配全產業布局的全球型股票 ETF 作為核心配置，相對能掌握產業輪動表現契機，可把握回檔之際逢低布局，並搭配定期定額分散風險累積部位，會是未來持盈保泰的最佳策略。