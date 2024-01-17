護盤急急如律令 八大官股急撒130億元 錢進電子權值股、高股息ETF

外資今 (17) 日狂賣台股 782 億元，加權指數收盤下挫 185 點，以 17161 點作收，政策護盤急急如律令，八大公股銀行逆勢大買台股約 130 億元，與外資對作，觀察買超金額排名，前四檔清一色為大型電子權值股，包括晶圓雙雄、鴻海、台達電，官股同時擴大敲進 3 檔高股息 ETF。

今天適逢台指期結算，台股現貨急殺，加權指數收 17161.79 點，跌 185.08 點，跌幅 1.07%，摜破季線支撐，成交值放大至 3820.43 億元，外資單日狂賣 782 億元，創史上第三大量，半導體、金融、傳產族群殺聲隆隆，累計 3 日已賣超台股 1324 億元。

台股近來多頭信心潰散，金管會、證交所、央行等財經部會紛紛出面信心喊話，強調上市櫃公司基本面穩健，籲投資人保持冷靜，審慎評估國際事件對台灣的影響，若股市發生非理性連續下跌狀況，必要時會採取各項穩定市場措施。

八大公股銀行券商護盤動起來，近 2 個交易日明顯加碼買超台股，尤其青睞權值股、ETF 族群及金融股，今天大買台達電 (2308-TW)8.63 億元，其次為鴻海 (2317-TW)8.02 億元，第三、四名分別為聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW)，均獲大買逾 7 億元。

八大官股持續掃貨復華台灣科技優息 (00929-TW)，今天買超 2.8 萬張、5.3 億元，登買超排行榜第五名；元大高股息 (0056-TW) 及元大台灣 50 (0050-TW) 兩檔國民 ETF 也成護盤標的，各獲買超 5.06 億元、4.11 億元，居第六、七名；第八則為群益台灣精選高息 (00919-TW) 獲買超 1.6 萬張、3.69 億元；聯詠、世芯 - KY 擠進前十，分別獲買超 3.28 億元、2.67 億元。

法人表示，整體來看，台股連兩日收實體黑 K 棒，摜破季線、17200 點支撐，空方氣勢有轉強跡象，加上台幣三天重貶逾 4 角，外資資金外流壓力未除，短線不排除有續弱的可能，而明日台積電法說會為市場觀察重點，以及美國財報陸續登場，將牽動台、美股個股表現。