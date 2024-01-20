小型股甜甜價再現 花旗力推這7檔

小型股再次出現甜甜價，花旗推薦投資人 7 檔可逢低買進的標的。

S&P 600 指數 (追蹤市值平均 30 億美元的獲利企業指數) 在 2023 年底經過數月反彈到達峰值，迄今已下跌 6%，部分跌幅發生於過去一周，係因經濟成長數據仍然強勁，市場臆測聯準會 (Fed) 恐無法如先前預期那樣積極降息。

根據 FactSet 數據， S&P 600 預期本益比為 13.4，較 S&P 500 的本益比 19.4 低了 31%，且接近過去 10 年來的最低折價。

這是因為，隨著利率上升繼續削弱對商品和服務的需求，市場正在消化經濟成長放緩的可能性，以及 Fed 降息維持經濟成長的能力也存在不確定性。

需求和銷售疲軟更容易衝擊小型企業的獲利，因為小型企業更難削減成本，且往往債務負擔較高。其結果是，小型股變得如此便宜，任何正面的經濟消息都可以提振這類股的「風險偏好」。

因為小型股已經消化大部分 (甚至全部) 利空消息，且可能很快就會逆轉，此點相當合理，因為 Fed 接下來至少會降息幾次而非升息，且經濟仍處於成長模式。

22V Research 的 Dennis Debusschere 認為，現在股市基本背景是相對穩定的經濟成長和 3-4 次降息，所以現在風險因素的切入點更有趣。

花旗策略師列出一張具吸引力的中小型股票清單。若要列入該清單，該股必須擁有花旗給予的「買進」評級，且市值在 10 億美元到 150 億美元之間。

花旗推薦清單

RH (RH-US)

Ally Financial (ALLY-US)

XPO (XPO-US)

KeyCorp (KEY-US)

Fluence Energy (FLNC-US)

CNH Industrial (CNHI-US)

Sealed Air (SEE-US)

高端家居用品零售商 RH 市值 46 億美元。花旗認為該公司未來具有強勁的成長潛力，過去幾年本益比一直在 30 倍以上，且相較 S&P 500 的溢價更大，但現在該股本益比僅 21.9。

市場對消費者支出更有信心時，該股表現更好，而今年可能會開始恢復這樣的信心。該公司在第三季財報中預期，今年營收穩定，因為房貸利率很快會穩定下來，房源水準下降，降價速度穩定。

鑑於去年需求疲軟，該公司推遲了與新產品相關的舉措，但如今很快會持續實施這些措施。 分析師預測今年營收為 32.5 億美元，高於去年的 31.1 億美元，隨著 RH 增加門市位置以爭取市占，今年以後的成長將加速。

分析師預計未來三年度銷售額將成長 10%，2026 年達到 41.3 億美元。隨著成本通膨放緩，利潤率應該會增加。未來 3 年 EPS 可年增 30% 以上，自 2023 年不到 9 美元的水準，成長到 2026 年略高於 22 美元的水準。

市值 97 億美元的數位區域銀行 Ally Financial 也在榜上，該行本益比 9.8，僅為 S&P 500 指數本益比的一半，這係因去年營收略微下降且融資成本上升，削弱了利潤，也讓 EPS 減損一半左右，降至略高於 3 美元的水準。

這些中小型股面臨的一些問題很快會開始扭轉，降息意味著融資成本穩定，以及貸款量更穩定或更高。分析師預計今年營收上升至 83.8 億美元，淨利差小幅上升，EPS 將成長 14% 至 3.47 美元。