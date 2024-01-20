台積電法說、外資大逃殺後認錯回補、神盾併乾瞻 本周大事回顧

晶圓代工龍頭台積電周四 (18 日) 舉辦法說會報喜，也獲得外資肯定；外資在周三 (17 日) 上演大逃殺，狂賣 782 億元，史上第三大賣超，不過在周五 (19 日) 認錯回補，買超 801 億元，為史上第二大買超；神盾擴大 IP 布局，擬斥資 47 億元取得乾瞻 100% 股權，以下為本周大事回顧：

〈台積電法說〉今年營收增逾 2 成創高、AI 營收 CAGR 飆 50%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (18 日) 舉行法說會，去年第四季 EPS 9.21 元，超越市場預期，也指出未來 AI 營收 CAGR 高達 50%，將推升半導體產業成長，此外，資本支出、先進製程進度及海外設廠等議題都是法人關注焦點。

史上第三大賣超 外資狂賣 782 億元 三檔電子、金控股首當其衝

台股在 2024 年開紅盤以來的漲多拉回壓力尤以本周最大，周三 (17 日) 大盤收盤再重挫 185.08 點，收在 17161.79 點並摜破季線，成交值 3820.43 億元，外資今天在集中市場賣超台股 782.23 億元，列史上第三大賣超金額，加計在 OTC 賣超的 47.61 億元，外資單日在台股提款高達 829.84 億元。

外資「積」情大爆發 買超 801 億元創史上第二大 瘋狂敲進台積電 702 億元

台股周五 (19 日) 由台積電「積」情演出，帶動指數大漲 453.52 點，以 17681.52 點作收，三大法人同站買方，合計買超台股 847.9 億元。外資買超 801 億元，創下史上第二大買超金額，其中加碼台積電 11.2 萬張 ，以今天成交均價 627 元計算，金額高達 702 億元。

〈神盾併乾瞻〉神盾擴大 IP 布局 擬斥 47 億元取得乾瞻科技全數股權

IC 設計業者神盾 (6462-TW) 周一 (15 日) 召開重訊記者會，宣布董事會通過與乾瞻科技以現金及公司發行新股為對價之股份轉換案，預計斥資約 47 億元，取得乾瞻科技 100% 股權，將擴大 IP 布局。

緯創 2023 年毛利率 7.9% 寫新猷 AI 伺服器為主要成長動能

緯創 (3231-TW) 周四 (18 日) 公布 2023 年自結財報，毛利率 7.9%，寫下歷史新高，稅後純益 182.64 億元，較 2022 年成長 63.6%，每股純益 4.08 元，創下 11 年新高。緯創表示，今年營運仍以 AI 伺服器為主要成長動能。

〈仁寶旺年會〉車電、5G 與智慧醫療是重要成長動能 M&A 是另一發展重點

代工大廠仁寶 (2324-TW) 周三 (17 日) 舉辦旺年會，經營團隊會前舉辦記者會釋出最新展望，董事長許勝雄指出，除了 PC，仁寶積極投入新事業，包括車用電子、5G 以及智慧醫療都會是仁寶重要成長動能。總經理翁宗斌則提到，M&A(併購) 也會是今年重點。

〈廣達旺年會〉林百里：AI 時代來臨！今年要乘著 AI 大風往前進 仍要做產業龍頭

廣達 (2382-TW) 旺年會周五 (19 日) 盛大登場，董事長林百里表示，去年是非常精彩的一年，AI 時代終於來臨，廣達也因此迎來業績長紅的一年，林百里也喊出，今年仍要乘著 AI 大風，排除萬難往前進。