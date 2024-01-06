SCFI連6紅、日本能登半島強震、第5檔千億台股ETF誕生 本周大事回顧

最新一期 SCFI 續揚，呈現連 6 紅，紅海危機造成的缺艙潮延續中；日本能登半島元旦發生芮氏規模 7.6 強震，關注半導體業供應鏈是否受影響；第 5 檔台股千億 ETF 誕生，群益台灣精選高息 (00919-TW) 突破千億元大關，以下為本周大事回顧：

〈航運指數〉SCFI 連 6 紅 三大航線運價續漲 惟漲幅收斂

上海航交所周五 (5 日) 公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 續揚至 1896.65 點，較上周彈升 137.07 點，呈現連 6 紅，漲幅 7.79%，不過，較前一周彈勢 40.2% 明顯收斂；遠東 - 歐洲線、遠東 - 地中海航線每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 均續漲逾 100 美元。本周三大長程線運價連袂彈，紅海危機造成的缺艙潮延續中。

〈日本石川強震〉半導體供應鏈受矚 新唐盤點中、崇越無影響

日本在元旦當日發生規模 7.6 強震，主要災情多發生在石川縣、新潟縣、富士縣等，半導體業者新唐 (4919-TW)、信越化工 (Shin-Etsu) 在當地皆設有工廠，新唐指出，影響仍在盤點中，崇越 (5434-TW) 與崇越電 (3388-TW) 回應，原廠目前並無影響，維持正常運作。

第 5 檔千億台股 ETF 誕生 00919 高穩配息政策受股民青睞

第 5 檔千億台股 ETF 周四 (4 日) 誕生，群益台灣精選高息 (00919-TW) 於 2022 年 10 月 20 日以發行價 15 元上市，高穩配息政策受股民青睞，周四以 22.15 元收盤，規模順利突破千億元大關。

蘋果屢遭降評 巴克萊暗示快賣 股價挫近 4% Q1 盼曙光

巴克萊銀行調降蘋果 (AAPL-US) 股票評級，令蘋果周二 (2 日) 開年大跌約 3.6%。由於此回巴克萊的降評不僅是示意「續抱」，目標價更示意了「賣出」，似乎更震撼投資人，引發股價劇烈的反應。

台積電德國子公司 ESMC 總裁 前博世晶圓廠廠長出任

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 自去年 8 月與博世、英飛凌、恩智浦四家合資成立的歐洲半導體製造公司 (ESMC) 後，總裁人選一直尚未定案，前博世德勒斯登晶圓廠廠長 Christian Koitzsch 周五 (5 日) 在職場社群平台 LinkedIn 上證實將出任總裁一職，外界也預期，未來將由其負責建廠與營運。

聯發科早盤一度達 947 元 填息率約 77% 終場收平盤

IC 設計業者聯發科 (2454-TW) 周四 (4 日) 進行 2023 年度上半年除息，每股配發現金股利 24.6 元，除息參考價 928 元，早盤一度達 947 元，上漲 19 元，填息率 77%，周四終場收在平盤。