首批碳權掛牌、中國中止ECFA部分關稅減讓、劉德音宣布明年退休 本周大事回顧

台灣碳權交易所首批碳權周五 (22 日) 正式掛牌上架，首發噸數達 8.8 萬噸，總交易金額超過 80 萬美金；中國周四 (21 日) 宣布自 2024 年 1 月 1 日起，中止 12 項稅目商品的關稅減讓；台積電董事長劉德音周二 (19 日) 宣布，將在明年股東大會後退休，以下為本周大事回顧：

〈碳權交易〉碳交易首發 8.8 萬噸成交逾 80 萬美元 第一大買家為金控業者

台灣碳權交易所首批碳權周五 (20 日) 正式掛牌上架，董事長林修銘表示，包括金控子公司首日共有 45 家企業參與，首發的總噸數為 8.8 萬噸，總交易金額達 80 幾萬美金，林修銘透露，第一大客戶為金控業者。

中國再出手！宣布中止 ECFA 部分產品關稅減讓 明年元旦生效

中國國務院關稅稅則委員會周四 (21 日) 宣布，台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性禁止、限制等措施，違反了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定，北京決定中止 ECFA 部分產品關稅減讓。

劉德音明年股東會後退休 魏哲家將接任台積電下屆董事長

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周二 (19 日) 宣布，董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並將在明年股東大會後退休，「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家接任下屆董事長，並以明年 6 月下屆董事會選舉結果為主。

紅海危機發酵 13 家航商繞道好望角 運價上漲恐持續至明年 1 月

受紅海局勢影響，越來越多航商選擇繞道好望角，目前至少有 13 家航商決定繞道好望角，且運價上漲恐怕會持續至明年 1 月。

〈世芯股臨會〉CoWoS 產能取得優預期 明年營收、獲利再創高

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 周三 (20 日) 召開股臨會，總經理沈翔霖表示，對比上次法說看法，明年在供應商支持下，已取得更多 CoWoS 產能，客戶主力量產案件也將從 7 奈米升級至 5 奈米，進一步推升營收與獲利再優於今年、續創新高。

〈中鋼集團法說〉中鋼董座翁朝棟：明年鋼市復甦可望優於預期 一定比今年好

中鋼 (2002-TW) 周四 (21 日) 召開法說，董事長翁朝棟認為，明年鋼鐵復甦狀況可望優於預期，加上鋼鐵景氣循環大趨勢是 3 年，而上一次中鋼跟同業大賺是在 2021 年，今年已過 2 年，隨著第四季市況開始復甦，明年一定會比今年好、可以期待。

〈智冠換股結盟榮剛〉榮剛將取得 18.32% 股權 成第一大法人股東

榮剛 (5009-TW) 與智冠 (5478-TW) 周四 (21 日) 聯合召開重訊，雙方宣布增發新股方式受讓對方增資發行之新股，透過換股合作深化策略合作關係，換股比例為每 1 股智冠普通股換發 2.2 股榮剛普通股。