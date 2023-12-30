台股2023年封關、製造業燈號連亮5顆黃藍燈、實支實付險停售 本周大事回顧

台股 2023 年周五 (29 日) 封關，終場收 17930.81 點，為今年以來收盤新高，畫下完美句點；製造業燈號連亮第 5 顆黃藍燈，復甦力仍不足；金管會針對實支實付醫療險進行改革，壽險業陸續下架，以下為本周大事回顧：

〈台股 2023 封關〉跨年秀抱緊 AI 全年大漲 3793 點收 17930 點 史上第二高

台股周五 (29 日) 早盤雖面臨調節賣壓，但在買盤卡位明年行情下，指數由黑翻紅，更一度衝上 17945 點，終場上漲 20.44 點，收在 17930.81 點，為 2023 年以來收盤新高，為今年畫下美好句點，成交量 2672 億元，較昨日收斂。

復甦力尚不足 11 月製造業燈號連亮第 5 顆黃藍燈

台灣經濟研究院周五 (29 日) 公布 11 月製造業景氣對策信號值， 較上月減少 0.69 分至 10.71 分，燈號續亮第 5 顆黃藍燈。台經院指出，全球主要經濟體製造業 PMI 指標處於緊縮區間，顯示製造業復甦力道仍然不足。

〈實支實付險停售潮〉副本理賠將改革 台壽、全球人壽跟進 12/30 起下架

金管會將針對實支實付醫療險進行改革，近來掀起一波搶購潮，繼保誠人壽開第一槍停售後，台灣人壽及全球人壽也跟進，兩家的實支實付附約商品將於 12 月 30 日起中止授權招攬，台壽聲明強調，已投保的有效契約客戶仍可依原條款約定續保，但不再開放中途附加附約，未來重新規劃後可望再上架新產品。

和碩旗下世碩辦現增 20 億人民幣 持股降至 37.5% 轉由中國立訊主導

代工大廠和碩 (4938-TW) 周四 (28 日) 發布重訊，宣布旗下全資子公司世碩為優化業務，擬透過現金增資，將註冊資本額增加至 21.09 億人民幣 (約新台幣 94.79 億元)，並全數供策略投資人中國立訊 (002475-CN) 旗下立臻認購，和碩集團對世碩持股比例從 100% 降至 37.5%。

欣興等兩大集團軟板廠現增籌資案推進中 嘉聯益今起繳款

欣興 (3037-TW) 集團旗下軟板廠同泰 (3321-TW) 發行 3 萬張現增股完成 3.3 億元資金籌資，現增股將在明年 1 月 2 日上市交易。而嘉聯益 (6153-TW) 擬發行 4 萬張現股現增股進行籌資，擬自市場募集 7.2 億元資金，原股東繳款也在周五 (29 日) 日開始繳款。

〈麗臺股臨會〉美超微創辦人梁見後兩胞弟親到場 將成立新事業部

板卡廠麗臺 (2465-TW) 周三 (27 日) 召開股臨會並補選兩名董事，如預期由大訊科技與肯微科技各拿下一席董事。麗臺董事長盧崑山表示，彼此已經有討論進行資源整合，並將成立新事業部來銷售產品。

〈2024 台北車展〉台達電展出全新電動車充電方案 推社區訂閱服務

2024 台北新車暨新能源車特展周四 (28 日) 登場，電源供應商台達電 (2308-TW) 除了針對社區充電問題，展出獨立電表搭配全區配線規劃的全新解決方案外，也推出社區電動車充電管理系統推出雲端訂閱方案。