外資狂敲801億元 這三檔電子股最吸金 成紅包行情指標

權王台積電 (2330-TW) 法說大釋利多後，激發外資的認錯回補行情，今 (19) 日外資一舉買超高達 801.69 億元，創單日史上第二高紀錄，光是買超台積電 (2330-TW) 共 701.61 億元，再加上買超廣達 (2382-TW) 和緯創 (3231-TW) 均逼近 70 億元助攻，法人指出，只要資金行情不熄火，搭配中大型電子股走強，農曆年前的紅包行情仍值得期待。

外資今日一舉回補台股逼近 802 億元，匯市跟著強勁反彈，緩和市場對外資資金流出的憂心，法人說明，中大型電子股一向是波段行情的領頭羊，一旦資金積極進場，就有機會快速點燃多頭整體信心，之後再透過中小股和各類股的輪動，不斷推進。

因此，未來一周，外資能否延續今日的買超攻勢，也將決定年前紅包行情的力道。

不過，接下來聯準會的一舉一動都牽動著資金行情敏感神經，仍須留意， 一旦延後降息的偏鷹聲浪轉強，都會再次掀起股匯市波瀾。

中央銀行也再次提及，聯準會 (Fed) 理事 Christopher Waller 扮演 Fed 政策風向球的理由，其談話和政策立場受關注度，甚至直逼 Fed 三巨頭 Fed 主席 Jerome Powell、Fed 首席副主席 Philip Jefferson 和 New York Fed 總裁 John Williams。

央行說明，Waller 貨幣政策較偏鷹派，也是當前 Fed 內部的鷹派代表人物，他認為本次美國經濟可能達成軟著陸─意即美國勞動市場雖放緩，但失業率不會大幅上揚，惟當美國職缺率低於 4.5% 時 (目前為 5.3%)，失業率將開始明顯攀升。

而 Waller 仍提到，若美國通膨沒有再上揚，今年 Fed 降息是適當的；央行說明，依去年 12 月 FOMC 經濟估測，今年聯準會可能降息 3 碼。