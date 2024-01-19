美股財報公布，慎防利多出盡！

經歷 1/12、1/16 密集的銀行股財報，絕大多數都符合先前預期的「利多出盡」，財報季進入第二波高峰，接續兩週內關於幾家重磅財報公布的預期與反應，仍是影響盤勢的最主要因素，尤其要提防利多出盡的高檔長黑 K。

接續兩週 (1/22~2/2) 的重要財報與經濟大事

The Magnificent Seven 之中五家集中在 1/30、2/1 兩個交易日公布，而兩家較特殊的公司分別一前一後，Tesla 1/24、Nvidia 財報年度與其他差較遠，在 2/21。

隨之而來的一週，公布財報的公司，可定調為兩個標籤: 「美國價值、落難股」:

美國價值指的就是道瓊工業指數，成分股中包含嬌生 (JNJ)、寶僑(PG)、INTEL(INTC)、Visa(V)、美國運通(AXP)、Caterpillar(CAT) 等公布財報，而除去 INTEL 與科技 AI 有關，其餘皆是非電子科技股，而且與美國經濟、消費息息相關。

至於落難股，恰巧是在目前為數不多基本面有疑慮的科技公司，德州儀器 (TXN) 主要與工控、車用半導體為主，目前產業循環的低檔，特斯拉 (TSLA) 受到中國競爭與電動車降價影響、ASML 則是 EUV 設備中國禁令擴大與非中地區出貨放緩。

除非有驚喜，否則單純打敗營收、獲利預期只是剛好及格而已

針對到美股財報公布，絕對不能單純看營收、獲利數字是否打敗分析師預期，實質上，

◆財報公布利多: 高於市場平均的展望、相對低的股價位階、技術或市佔第一的冠軍效應、由虧轉盈

◆財報公布利空: 無法打敗營收、獲利預期，絕對是大忌 (原因如下所示)

◆財報公布利多出盡: 相對高的股價位階、未有驚人或未知的成長展望

如下圖所示，以 S&P500 2023 年底的獲利預估中位數，從 2022 年有估計值至今，一路下修

而導致此現象的原因，從統計中可以推論出投行的邏輯，首先，所謂目標價與營收獲利預估是賣方報告 (sell side)，因此大多數預估必然要偏樂觀，並且 20 多年來如一致，預估營收、獲利向下修正開高走低，方便最終達到優於預期的行銷效果

再從下圖，從個股來切入的話，2001 年至今每次財報公布的統計數據，S&P 500 成分股中 EPS 優於預期的比例高達 75% 左右 (整體美股約 59%)，更可以看出大型股、熱門股有更多賣方分析師 cover，這種保守的修正預估數字，製造打敗預期的情形，伴隨資訊普及化，人人都可以看到最新獲利數字，情況只會愈來愈嚴重，當然市場的對應就是，打敗獲利預期這個資訊對法人愈來愈不算是利多

法人更重視的還是法說會的內容，逐字稿中的蛛絲馬跡，公司是否特別提及很強的展望、優勢的市場技術地位。可以思考本頁的三點財報公布反應，台積電具備的就是股價相對同類股被壓低、技術第一的效應、高於市場的營收成長。

但相對而言，最近飛奔的科技股股價，財報公布前的短線高位階已是最大的原罪，有許多新晶片釋出的利多已經反應下，法說中要繳出更多優勢訊息的可能性降低，特別需要留意財報利多出盡的可能性。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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