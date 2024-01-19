記憶體合約價漲聲不斷 研調樂觀預估今年逐季漲到Q4

研調機構 TrendForce 研究今 (19) 日表示，DRAM 產品合約價自 2021 年第四季開始下跌，連跌八季後至 2023 年第四季起漲；NAND Flash 合約價自 2022 年第三季開始下跌，連跌四季至 2023 年第三季起漲；在面對 2024 年市場需求展望保守前提下，漲勢延續取決於供應商是否有效控制產能利用率，樂觀情況下可望逐季上漲到第四季。

TrendForce 資深研究副總吳雅婷表示，第一季維持先前預測，DRAM 合約價季漲幅約 13-18%，NAND Flash 則是 18-23%。

觀察第二季，隨著 DRAM 與 NAND Flash 供應商已分別在去年第四季下旬及今年第一季調升產能利用率，加上 NAND Flash 買方也在首季完成庫存回補，DRAM、NAND Flash 第二季合約價季漲幅收斂至 3-8%。

第三季進入傳統旺季，預期北美雲端服務業者 (CSP) 的補貨動能強，在 DRAM 及 NAND Flash 產能利用率均尚未恢復至滿載前提下，兩者合約價季漲幅有機會同步擴大至 8-13%；其中，DRAM 受惠 DDR5 及 HBM 滲透率提升、平均單價提高，DRAM 漲幅擴大。

第四季如供應商能有效控制產出，漲勢可望延續，預估 DRAM 合約價季漲幅約 8-13%，主要漲幅仍來自 DDR5 與 HBM 產品市場滲透率上升，若僅觀察單一產品仍可能出現季跌；NAND Flash 合約價季漲幅則預估 0-5%。