為削減開支 梅西百貨計劃裁員2350人、關閉5家門市

根據多家外媒報導，為了削減成本、重新調整支出與改善顧客購物體驗，梅西百貨 (M-US) 計劃裁員 3.5%，並關閉 5 家門市。

華爾街日報 (WSJ) 周四 (18 日) 援引梅西百貨向員工發送的備忘錄指出，本次裁員將影響約 2350 人，約占員工總數 (不含季節性員工) 的 3.5%，預估將於 1 月 26 日進行。

備忘錄指出，梅西百貨計劃讓供應鏈更加自動化，並且將部分工作外包，但沒有舉體說明哪些職位。該公司還將減少管理層級，以加快決策速度。

其中一位知情人士表示，梅西將在對消費者有影響的領域進行投資，像是增加更多視覺顯示管理器，改善門市的外觀，以及升級數位功能，讓網購流程更加順利。

此舉正值梅西百貨總裁 Tony Spring 即將接替 Jeff Gennette 擔任執行長之際。梅西還面臨來自維權投資人的壓力，這些投資人對梅西百貨提出 58 億美元的收購要約。

全美零售聯盟 (National Retail Federation) 數據指出，11 月至 12 月期間，美國零售銷售較前一年同期成長了 3.8%，雖然增幅與近幾年相比有所放緩，但大致同於疫情爆發前的趨勢。

因銷售額優於預期，Lululemon 和 Abercrombie & Fitch 等品牌均調升財務目標。American Eagle Outfitters 此前表示，截至 12 月 30 日的第四季營收成長了約 8%。

梅西百貨目前尚未公布假期銷售業績，但即將在下個月公布最新收益。公司高層在 11 月中旬的電話財報會議上表示，假期購物季期間將透過促銷活動來保持競爭優勢，同時維持獲利能力。