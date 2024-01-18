【量大強漲股整理】財報空窗期下，該鎖定哪兩大關鍵指標，挖掘潛力股?

台股今日，在護國神山 (2330-TW) 台積電，一路穩盤下，帶動指數勁揚，終場上漲 66 點，收 17277.79 點，成交量 2705.59 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 87.53 億元；自營商賣超 22.14 億元；投信買超 32.38 億元；三大法人合計賣超 77.29 億元。

台股連兩日重挫後，今日在 (2330-TW) 台積電勁揚，航運股反彈下，指數吹起反攻格局，收量縮紅 K 棒，台股週二、周三，兩日共跌 385 點，雖然線型上跌破了季線，但其實台股在亞洲市場已經是最抗跌；而政府在此也護盤，官股光是

昨日就大買台股約 130 億元，為史上第六高，且手中合計仍握有 1,555 億元的銀彈，將伺機撥款進場；更暗示在季線附近將是相對低點，短線上台股能否止穩的關鍵，就要看後續三天內能不再破低，且先行站穩季線大關，年前就有機會反彈；美國公布零售銷售增長 0.6%，顯示消費者仍有韌性，華爾街對於 FED 三月降息仍持樂觀，降息的機率仍維持在 70- 80% 以上，將有利於未來的行情。

個股方面，權值股，(2330-TW)台積電，收盤上漲 7 元，相對走穩，收在 588 元，下午召開法說，並公布去年第四季財報，與財測對比，毛利率符合財測上緣、營益率高於財測，去年 Q4 EPS 9.21 超預期，去年全年獲利 9791 億元、(2454-TW)聯發科，上漲 2.05%、(2317-TW)鴻海，上漲 1.32%，都收紅；高價 IC 指標也多有表態，股王 (3661-TW) 世芯 - KY，上漲 3.51%、(3443-TW)創意，漲 2.68%；貨櫃三雄今日攻勢再起，(2603-TW)長榮、(2609-TW)陽明、(2615-TW)萬海，都收紅 K；今日盤面焦點為光電股，面板，(3481-TW)群創，早盤領軍，再創新高，(4956-TW) 光鋐，延續日前氣勢，攻上漲停板，個股呈現輪動。

台股選後，長假前該如何選股?

財報空窗期，該鎖定哪兩大指標，挖掘潛力股?

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【上市強勢股分享】

4956-TW) 光鋐

(6155-TW) 鈞寶

(3530-TW) 晶相光

(6120-TW) 達運

(4746-TW) 台耀

(2637-TW) 慧洋 - KY

(8215-TW) 明基材

(2460-TW) 建通

(6526-TW) 達發

(2059-TW) 川湖

1/18【上櫃強勢股分享】

(4188-TW) 安克

(3623-TW) 富晶通

(3490-TW) 單井

(3520-TW) 華盈

(5328-TW) 華容

(6219-TW) 富旺

(3287-TW) 廣寰科

(8027-TW) 鈦昇

(6127-TW) 九豪

(6187-TW) 萬潤

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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