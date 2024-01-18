日本積水房屋株式會社以49.5億美元收購美國建商MDC

日本住宅建築商積水房屋株式會社 (Sekisui House)(1928-JP) 周四 (18 日) 表示，已達成協議以約 49.5 億美元現金收購總部位於丹佛的建築商 MDC Holdings (MDC-US)，成為美國第五大住宅建築商。

積水房屋發表聲明表示，將支付 MDC 每股 63 美元，較 MDC 周三 (17 日) 收盤價溢價約 19%。消息公布後，MDC 股價在周四盤前交易上漲 16%。

積水執行長仲井嘉浩 (Yoshihiro Nakai) 在記者會上表示，收購 MDC 將使積水在美國的業務增加一倍，達到 16 個州，並加快實現 2025 年海外市場每年完工 10000 套住房的目標。

仲井說，「MDC 參與我們現有的建築商群體，將使我們在美國住房產業中無與倫比。」

MDC 執行長曼達利奇 (David Mandarich) 在聲明中表示：「作為積水房屋美國品牌家族的一部分，期望為我們的團隊成員和客戶提供新的成長機會。」

仲井表示，積水正在研究該交易對其 2 月開始的下一財年獲利預測的影響，但將停止進行股票回購。

在此之前，日本頂級鋼鐵製造商新日鐵上個月斥資 149 億美元收購美國鋼鐵公司。