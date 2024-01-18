台北電玩展下周登場 新遊戲、設備升級助攻電競產業多頭表現

2024 台北國際電玩展將於 25 至 28 日登場，新遊戲及電競配備推陳出新，瞄準寒假商機，第一金全球 eSports 電競基金經理人劉郁伶指出，去年底至今，受惠消費旺季、降息預期與債券殖利率下滑等因素，電競相關個股股價表現亮眼，今年產業獲利還有 10% 以上的成長空間，助攻電競產業多頭表現樂觀預期。

今年台北電玩展預計有 300 款以上的新遊戲推出，週邊設備包括遊戲主機、高階顯示卡、結合全新生成式 AI 創新，功能增強、效能提升等，各項新品受到玩家高度期待。劉郁伶說明，今年全球景氣可望維持溫和成長，金融環境穩定支撐家庭資產，已反應前陣子消費旺季的資訊消費動能，包括半導體、軟服務、媒體娛樂及消費電子產品等相關股價表現優於一般消費品。

從企業獲利表現觀察，高盛統計，去年第四季標普 500 指數整體企業獲利年增率為 3%，2024 年可望有 11% 的成長率，進一步看各產業表現，劉郁伶表示，資訊科技業表現最佳有 16%、通訊服務也有 14% 成長，且在利率預期下調、美元看貶的情況下，EPS 有進一步向上修正空間。

除了科技產業的獲利趨勢看好，電競、遊戲產業也有值得留意的新發展趨勢，劉郁伶分析，遊戲產業垂直整合趨勢帶來新的投資機會，例如美國互動娛樂軟體與發行公司藝電 (EA) 走向全通路發行，整合遊戲發行與通路力量，可望推升遊戲軟體市佔率，微軟也打造遊戲內容、社群、雲端等整合商業模式等。

此外，媒體娛樂界線模糊也是近年的重要發展，熱門遊戲具備電視、電影，串流平台等特許經營權，也帶來額外商機；遊戲 IP 推廣的多角化，例如瑪利歐兄弟、薩爾達傳說拍攝真人版電影，推出主題園區等，也有助擴大遊戲用戶，及發展週邊商品商機等。

劉郁伶強調，電競基金投資將產業發展趨勢納入考量，新遊戲上線時程有明確排程，發展完整遊戲生態圈，同時在推動跨域發展具備成功模式者成為投資焦點，另外，新遊戲規格帶來設備、配備升級的相關產業大型科技標的，受惠景氣與消費復甦動能，提供積極型投資人及遊戲玩家看好電競遊戲產業成長趨勢。